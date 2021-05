Donny van de Beek krijgt zeldzame kans in de basis tegen AS Roma

Donderdag, 6 mei 2021 om 20:07 • Jeroen van Poppel

Donny van de Beek maakt donderdagavond zijn opwachting in de basis bij Manchester United. De 24-jarige middenvelder krijgt van Ole Gunnar Solskjaer een zeldzame kans om zich vanaf het begin te laten zien in de halve finale van de Europa League tegen AS Roma. De aftrap is om 21.00 uur in het Stadio Olimpico; het heenduel eindigde in een 6-2 zege voor United.

Het is anderhalve maand geleden sinds de laatste basisplaats voor Van de Beek. Toen speelde de voormalig Ajacied 63 minuten mee in de verloren kwartfinale van de FA Cup tegen Leicester City (3-1). Van de Beek speelt niet op zijn favoriete nummer tienpositie, waar Bruno Fernandes blijft staan. De Oranje-international vormt een controlerend blok op het middenveld met Fred en verdringt Scott McTominay naar de bank.

Ten opzichte van het thuisduel verandert Solksjaer zijn elftal op nog twee plekken: Eric Bailly speelt in de verdediging in plaats van Victor Lindelöf, terwijl Mason Greenwood als rechtsvoor speelt op de plek van Marcus Rashford. Aan de zijde van AS Roma heeft Rick Karsdorp zoals verwacht een basisplaats als rechtsback. Trainer Paulo Fonseca stelt met Pedro een extra aanvaller op in vergelijking met het heenduel.

Opstelling AS Roma: Mirante; Karsdorp, Smalling, Mancini, Ibanez, Bruno Peres; Cristante, Pellegrini; Pedro, Dzeko, Mkhitaryan

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; Van de Beek, Fred, Pogba, Fernandes; Greenwood, Cavani