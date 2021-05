Dennis Aogo maakt ongepaste opmerking en legt taken bij Sky direct neer

Dennis Aogo is door het stof gegaan voor een opmerking die hij dinsdagavond maakte in de studio van betaalzender Sky. De twaalfvoudig international van Duitsland riep met een ongelukkige woordkeuze herinneringen op aan de Tweede Wereldoorlog. Hij gebruikte het woord 'vergassing', een beladen term in Duitsland. Aogo heeft na het incident besloten voorlopig te stoppen als analist.

De oud-prof was dinsdagavond als analist te gast bij Sky voor de Champions League-wedstrijd tussen Manchester City en Paris Saint-Germain (2-0). Toen hij het optreden van Manchester City wilde beschrijven, gebruikte de voormalig speler van onder meer Schalke 04 en Hamburger SV een ongelukkige metafoor. "Het is simpelweg ongelooflijk moeilijk om tegen hen te verdedigen. Ik ga er namelijk vanuit dat ze erop trainen tot vergassing."

De uitdrukking 'tot vergassing' was gemeengoed in Duitsland in de periode na de Eerste Wereldoorlog, toen voor het eerst op grote schaal chemische wapens werden gebruikt. Na de Tweede Wereldoorlog, waarin miljoenen mensen stierven in de gaskamers van de Duitse concentratiekampen, werd de term echter taboe. Aogo werd op sociale media bekritiseerd voor zijn uitlating en maakt in gesprek met BILD zijn excuses.

"Natuurlijk kan dit woord in geen enkele context gebruikt worden. Het was een grote fout. Ik kan me er alleen maar oprecht voor verontschuldigen", zegt Aogo, die woensdag in het nieuws kwam nadat hij zelf een racistisch WhatsApp-bericht ontving van Jens Lehmann. De voormalig keeper stuurde het bericht 'Is Dennis eigenlijk jullie quotumzwarte?', met een lachende emoji, naar Aogo zelf. Het bericht was vermoedelijk voor iemand anders bedoeld. Aogo belde vervolgens met Lehmann en accepteerde diens excuses.

Zijn eigen uitglijder heeft er nu toe geleid dat Aogo niet meer als analist op tv is. Voorlopig legt hij zijn werkzaamheden bij de zender neer, zo meldt Sky in een statement. "Dennis Aogo heeft zijn excuses aangeboden en is zich bewust van de invloed van zijn woordkeuze. Hij heeft er grote spijt van. Hij is een deskundige analist in ons team, die we erg waarderen, maar hij heeft een grote fout gemaakt. Hier wil hij van leren. Aogo heeft besloten zijn werk bij Sky voorlopig stop te zetten. We denken dat dat een juist besluit is."