Clement sprak met Noa Lang over zijn toekomst: ‘Ik heb hem één ding gezegd’

Donderdag, 6 mei 2021 om 17:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:40

Philippe Clement heeft onlangs met Noa Lang gesproken over diens toekomst. De aanvaller, die Ajax in oktober verruilde voor Club Brugge, heeft zich met zijn goede spel in de kijker gespeeld bij verschillende Europese clubs. Clement tempert de wilde geruchten en hoopt dat zijn pupil goed nadenkt over een eventuele vervolgstap, alvorens hij de deuren van het Jan Breydelstadion definitief achter zich dichttrekt.

Het goede spel van Lang is onder meer opgevallen bij Marcelo Bielsa. De manager van Leeds United zou de voormalig Ajacied graag aan zijn selectie toevoegen. "Niet zo lang geleden heb ik een gesprek gehad met Noa", vertelt Clement in gesprek met Het Nieuwsblad. "Toen heb ik hem één ding gezegd: 'Denk pas na het seizoen na over je toekomst. Hij heeft mij bevestigd dat dat ook zijn plan is." De regerend kampioen van België huurt Lang in eerste instantie van Ajax, om hem komende zomer voor zes miljoen euro definitief over te nemen en tot medio 2024 vast te leggen.

"Noa zegt zelf dat het de eerste keer is in zijn carrière dat hij zoveel wedstrijden in één seizoen speelt, en dat kort na elkaar", vervolgt Clement. "Daarom heeft hij al zijn energie nu op het veld nodig. Eerst kampioen worden met Brugge, daarna nadenken. Ik vind dat een heel volwassen houding voor zo'n jonge kerel." Brugge gaat momenteel aan de leiding in de kampioensonde en geniet een voorsprong van acht punten op het KRC Genk van John van den Brom. Vrijdagavond treffen beide ploegen elkaar in Genk. Van den Brom wist anderhalve week geleden met zijn elftal beslag te leggen op de Belgische beker door in de finale Standard Luik te verslaan (1-2).

Henk Houwaart, oud-speler en voormalig scout van Brugge, is van mening dat het aandeel van de Nederlanders bij Brugge niet te onderschatten valt dit seizoen. "De situatie zou zonder die gasten véél minder comfortabel zijn", vertelt hij tegenover Het Laatste Nieuws. "Lang, Bas Dost en Ruud Vormer zijn alle drie jongens die scoren en laten scoren. Daarnaast zijn het ook nog enorme winnaars. De individuele klasse van met name Dost en Lang is heel belangrijk." Volgens Houwaart is een langer verblijf van Lang dan ook essentieel. "Geef hem desnoods een nieuw, verbeterd contract. Hij heeft het hier goed en spreekt de taal. België is voor de Nederlanders een luilekkerland."