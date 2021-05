Real Madrid houdt serieus rekening met voortijdig vertrek Zinédine Zidane

Donderdag, 6 mei 2021 om 17:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:12

De spelersgroep van Real Madrid heeft er weinig vertrouwen in dat Zinédine Zidane volgend seizoen nog als trainer voor de groep staat, zo weet Goal donderdag te melden. Verschillende bronnen binnen de club zouden hebben bevestigd dat de Franse oefenmeester vermoeid overkomt en teleurgesteld is over de gang van zaken dit seizoen. De vele blessures en het niet aantrekken van nieuwe spelers zouden daaraan ten grondslag liggen.

Goal benadrukt dat Zidane zich op zijn gemak voelt tijdens trainingssessies en tevreden is over de faciliteiten rond de club, maar dat hij slecht kan leven met de strenge coronaprotocollen, die het onder andere onmogelijk maken om te douchen op sportpark Valdebebas, waar de selectie van Real zijn trainingen afwerkt. Dat de spelersgroep geen vertrouwen heeft in een toekomst met de oud-voetballer is maanden geleden aan het licht gekomen en houdt geen direct verband met de uitschakeling in de halve finale van de Champions League tegen Chelsea (2-0) woensdagavond.

Ook het bestuur van Real zou twijfels hebben over het aanblijven van Zidane. Het contract van de oefenmeester loopt in de zomer van 2022 af, al zou president Florentino Pérez hem niet vroegtijdig ontslaan. De club houdt er wel rekening mee dat Zidane zelf de handdoek in de ring zou kunnen gooien, zoals hij dat ook in 2018 deed. Zidane wist destijds met Real drie jaar op rij beslag te leggen op de Champions League en was daarmee de eerste Fransman die als coach de cup met de grote oren wist te winnen. Tevens was hij de eerste coach die de prijs in drie opeenvolgende seizoenen won.

Bij een eventueel vertrek van Zidane is Raúl González Blanco de voornaamste kandidaat om zijn taken over te nemen. De trainer van het beloftenelftal wist met zijn ploeg de Youth League te winnen en beschikt over een soortgelijk profiel als Zidane. Raúl, die als speler zestien seizoenen het shirt van Real droeg en in die periode een reeks aan prijzen veroverde, is erg geliefd bij de grootmacht, zowel intern als bij de supporters. In 2018, drie jaar na het beëindigen van zijn loopbaan, keerde Raúl als jeugdtrainer terug bij Real. De technische leiding stelde de voormalig topschutter een jaar later aan als hoofdtrainer van Real Madrid Castilla.

Pérez onderhoudt bovendien een goede relatie met Joachim Löw, die heeft aangekondigd na het komende EK te zullen stoppen als bondscoach van Duitsland. Daarnaast wordt de naam van Massimiliano Allegri veelvuldig genoemd. Allegri maakte in mei 2019 bekend te stoppen als trainer van Juventus en werd in Turijn opgevolgd door Maurizio Sarri. Sindsdien zit hij zonder club. Mocht Real erin slagen om Kylian Mbappé naar Madrid te halen, dan vergroot dat de kansen op een langer verblijf van Zidane.