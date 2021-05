Ed Sheeran meldt zich met mysterieus logo als shirtsponsor bij Engelse club

Donderdag, 6 mei 2021

Ed Sheeran is de nieuwe shirtsponsor van Ipswich Town, zo maakt de Engelse club bekend via de officiële kanalen. Het mannen- en het vrouwenteam van de in de League One uitkomende club krijgen het logo van de toekomstige tour van de Engelse zanger op het shirt: vijf wiskundige symbolen met daaronder het woord ‘tour’, waarmee in ieder geval verwezen lijkt te worden naar zijn eerste vier albums. Sheeran is geboren in Suffolk en al zijn hele leven fan van Ipswich Town.

“De club is belangrijk voor de lokale gemeenschap en dit is mijn manier om mijn steun te laten blijken. Ik heb altijd genoten van mijn trips naar Portman Road en kijk er naar uit om zo snel mogelijk terug te gaan, wanneer er weer supporters in de stadions welkom zijn. Met de nieuwe Amerikaanse eigenaren komen er mooie tijden aan voor de fans van Ipswich, onder wie ik”, zegt Sheeran op de website van Ipswich Town. De zanger houdt nog in het midden wat het logo dat op het shirt komt precies inhoudt. De eerste vier symbolen lijken in ieder geval te verwijzen naar zijn albums. “Alles zal op zijn tijd onthuld worden.”

?? Our men's and women's first-teams have a new shirt sponsor! ?? #itfc — Ipswich Town FC (@IpswichTown) May 6, 2021

De dertigjarige Sheeran groeide op in Suffolk, zoals het gebied waarin Ipswich ligt heet. De Engelse zanger heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij fan van Ipswich Town is. Zo sloot hij de Divide tour in 2019 af in Ipswich, waar verdeeld over 4 avonden 160.000 mensen op af kwamen en waar hij optrad in een shirt van Ipswich Town. The Tractor Boys - enkelvoudig Engels kampioen - degradeerden in 2019 van de Championship naar de League One en bezetten op het derde niveau momenteel de negende plaats.

Dit seizoen speelt Ipswich Town met een goed doel op het shirt: de Carers Trust. Daar werd voor gekozen nadat er werd afgezien van een samenwerking met Magical Vegas, omdat de fans in opstand kwamen tegen de samenwerking met een gokbedrijf. “We zijn enorm blij dat Ed onze shirtsponsor wordt”, zegt marketingdirecteur Rosie Richardson. “Ik heb de afgelopen jaren meerdere keren met Ed samengewerkt aan verschillende initiatieven. Hij heeft zijn steun voor zijn geboortestad op verschillende manieren laten zien, dit is er weer een mooi voorbeeld van.”