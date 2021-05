Premier League-club meldt zich bij UEFA om CL-finale te organiseren

Donderdag, 6 mei 2021 om 16:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:17

Aston Villa heeft de FA en de UEFA benaderd om de finale van de Champions League tussen Chelsea en Manchester City op Villa Park af te werken, zo meldt Sky Sports. Daarmee zou voorkomen moeten worden dat zo'n achtduizend Engelse fans naar Istanbul afreizen, waar de finale nu gepland staat. Turkije wordt gezien als brandhaard rond het coronavirus. Het land ging vorige week voor het eerst in een volledige lockdown en telt het hoogste aantal coronagevallen van heel Europa.

Het aanbod van Aston Villa is opmerkelijk, daar de finale van het miljardenbal al over drie weken afgewerkt gaat worden. De UEFA geeft dan ook de voorkeur aan een finale in Istanbul, waar de voorbije weken verschillende voorbereidingen zijn getroffen om de eindstrijd in goede banen te leiden. Bovendien voldoet Villa Park niet aan de normen van de UEFA om een dergelijke wedstrijd te organiseren. Zo zouden verschillende ruimten in het stadion moeten worden aangepast, waaronder de persruimte en de plek waar de camera's moeten komen te staan. Bovendien moeten journalisten en medewerkers van de UEFA in verplichte quarantaine wanneer zij terugkeren uit het Verenigd Koninkrijk.

Het lijkt er op dit moment op dat alleen een verandering in het beleid van de Turkse regering tot een andere speelstad zou kunnen leiden. Bijvoorbeeld als besloten wordt dat het onveilig of onpraktisch is om de wedstrijd in Istanbul te organiseren, gezien de huidige coronasituatie. Vanaf 17 mei is het weer toegestaan om vanuit het Verenigd Koninkrijk buitenlandse reizen in te plannen. De Britse regering maakt de komende dagen bekend welke landen in aanmerking komen als eindbestemming.

De UEFA verwacht in totaal achtduizend Engelse supporters te ontvangen in Istanbul bij de finale van de Champions League. Chelsea en Manchester City ontvangen in dat geval allebei vierduizend tickets. Het Atatürk Olympisch Stadion biedt normaal gesproken plaats aan maximaal 76.000 toeschouwers, maar vanwege de coronacrisis zal dat aantal bij lange na niet worden gehaald. Desondanks is het voor een beperkt aantal supporters van Chelsea en Manchester City mogelijk om hun favoriete club aan te moedigen in Turkije.