Klaas Dijkhoff verruilt Tweede Kamer voor functie bij PSV

Donderdag, 6 mei 2021 om 15:14 • Chris Meijer • Laatste update: 15:19

Klaas Dijkhoff treedt bij PSV toe tot de raad van commissarissen, zo communiceren de Eindhovenaren via de officiële kanalen. Nadat Robert van der Wallen Jan Albers had opgevolgd als president-commissaris was er een plaats vrijgekomen in het toezichthoudend orgaan van PSV. De veertigjarige Dijkhoff zat tot maart 2021 voor de VVD in de Tweede Kamer.

Dijkhoff was sinds 2010 Kamerlid en bekleedde de functies van Minister van Defensie, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en fractievoorzitter van de VVD. Op 30 maart liet Dijkhoff de politiek en de Tweede Kamer achter zich en nu gaat dus aan de slag bij PSV, de club waarvan hij al zijn hele leven fan is. “Ik ben vereerd om me als commissaris voor m’n club te mogen inzetten”, zegt Dijkhoff op de website van PSV.

“Als menneke was al snel duidelijk dat mijn talent niet in m’n benen zit. Toen heb ik mijn voetbaldromen verlegd van het veld naar de bestuurskamer. Ook aan de vergadertafels moet als team gepresteerd worden om de kans op succes binnen de lijnen te vergroten en ons clubgevoel en de supporters in ere te houden”, aldus Dijkhoff. President-commissaris Van der Wallen toont zich eveneens verheugd met het aantreden van Dijkhoff.

“Klaas behoeft eigenlijk geen introductie, maar zijn hart voor PSV, zijn ervaringen in de complexe politieke wereld en vooral zijn kracht om altijd dicht bij zichzelf te blijven, passen perfect bij de kernwaarden van PSV”, aldus de president-commissaris. Naast Van der Wallen en Dijkhoff bestaat de raad van commissarissen van PSV verder uit Ton van Veen, Hans van Breukelen en Ingrid Wolf.