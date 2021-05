Hoe de ‘Cannavaro van Ajax’ Perr Schuurs met de neus op de feiten drukt

Lisandro Magallán, Edson Álvarez en Perr Schuurs werden door Ajax voor een totaalbedrag van 26 miljoen euro gekocht om de leegte in te vullen die Matthijs de Ligt achterliet met zijn vertrek naar Juventus in de zomer van 2019. Het lukte geen van de genoemde aankopen om uit te groeien tot onbesproken basisspeler in het hart van de verdediging. Schuurs was dit seizoen goed op weg, maar is uit het team gespeeld door Jurriën Timber, nota bene een talent uit de eigen jeugdopleiding. Ajax had uiteindelijk geen miljoenen nodig om De Ligt te vervangen, maar slechts wat geduld.

Negen miljoen euro betaalde Ajax aan Boca Juniors voor Magallán. De Argentijnse verdediger ging de boeken in als een van de grootste miskopen uit de clubgeschiedenis. Hij is verhuurd aan Crotone, hekkensluiter van de Serie A. Met een contract tot 2023 zitten Ajax en Magallán nog wel even aan elkaar vast. Directeur voetbalzaken Marc Overmars zal haast moeten toveren om de financiële schade te beperken door nog enkele miljoenen voor de mandekker te ontvangen. Álvarez, voor vijftien miljoen euro overgenomen van Club América, bleek dit seizoen uiteindelijk tóch geen miskoop doordat hij zijn draai vond op het middenveld, terwijl Schuurs lang het vertrouwen kreeg van Erik ten Hag. Bij vlagen liet de Limburger dingen zien waardoor de handen op de tribune op elkaar gingen. Een slippertje hier en daar, soms ook op cruciale momenten, zorgde er echter voor dat hij niet écht wist te overtuigen.

Ten Hag hield lange tijd het vertrouwen in Schuurs, dit seizoen voor het eerst echt basisspeler bij Ajax. Ook in de Champions League had de 21-jarige verdediger een vaste plek. In de eerste drie groepsduels sprong Schuurs er in negatief opzicht uit. Voor zijn eerste optreden dit seizoen tegen Liverpool (0-1 verlies) werd hij door Voetbalzone beoordeeld met een vier, gevolgd door een vijf tegen Atalanta (2-2) en een drie tegen FC Midtjylland (1-2 winst). “Voor Schuurs werd het opnieuw een wedstrijd om snel te vergeten. De centrumverdediger werd al vroeg verrast door Awer Mabil, maar kon het gevaar met een riskante sliding afwenden. Ook daarna maakte Schuurs allesbehalve een solide indruk. Het tegendoelpunt in de eerste helft was hem niet aan te rekenen, maar hij verloor verder wel bijna al zijn duels (86 procent daarvan). In balbezit was Schuurs helemaal dramatisch: vijftien keer balverlies, meer dan iedereen op dat moment, totdat Ten Hag hem na een uur uit zijn lijden verloste”, klonk onze analyse over zijn optreden tegen Midtjylland.

Wisseling van de wacht

Na drie belabberde optredens in de Champions League liet Schuurs in de thuiswedstrijd tegen Midtjylland zien dat hij het wél in zich had. De jeugdinternational behoorde in het met 3-1 gewonnen duel tot de uitblinkers. Maar één zwaluw maakt nog geen zomer, wist ook Schuurs. In de Eredivisie bleef de mandekker wat eenvoudiger overeind, al speelde Ajax in de eerste seizoenshelft dan ook niet tegen tegenstanders van formaat. Toen Schuurs op 10 januari in de topper tegen PSV (2-2) er bij de twee tegendoelpunten niet goed uitzag, vond Ten Hag het tijd voor verandering. Terwijl de inkt van Schuurs’ handtekening onder een vers contract tot medio 2025 vervolgens nog maar net was opgedroogd, zette Ten Hag hem op de bank tegen FC Twente. "De dag voor de wedstrijd kreeg ik het te horen, maar ik had het op de training al een beetje in de gaten", zei Schuurs tegen de NOS over het verliezen van zijn basisplaats. "Ik ben naar de trainer toegegaan en heb uitleg gevraagd. Hij had een andere keuze gemaakt. Voor mij is het nu de taak om te laten zien dat ik mentaal ook sterk ben, om uiteindelijk terug te komen.”

Ook in de topper die volgde tegen Feyenoord kreeg Timber de voorkeur boven Schuurs. “Ik verwacht een heel beweeglijke linkerkant bij Feyenoord met misschien een inzakkende Haps. Je kunt verwachten dat hij zich weleens laat vallen en naar binnen komt. Timber is iets beter in het doordekken. Hij staat wat korter aan de grond", legde de trainer voor De Klassieker uit aan ESPN. Onder meer de wendbaarheid van Timber gaf voor Ten Hag de doorslag. Ook de mindere vorm van Schuurs speelde een rol. "Ik heb dat ook gezien”, reageerde Schuurs. "Het is een keuze van de trainer. Ik moet mijn hoofd niet laten hangen, hard trainen en laten zien dat ik wil en moet spelen. Natuurlijk is het moeilijk, je hoopt dat je gewoon speelt, maar tot nu toe speelde ik alles. De trainer legde dat ook uit: je hebt veel gespeeld, ik wil een fitte speler neerzetten. Ik wil nu niet in de teleurstelling blijven hangen, positief blijven. Ik hoop dat ik zondag weer kan spelen." Dat laatste gebeurde niet. Timber greep zijn kans en Schuurs kwam op het tweede plan terecht.

Timber speelde zich geruisloos in het elftal. Het negentienjarige talent maakte nauwelijks fouten en toont zich comfortabel aan de bal. Hij werd voor de leeuwen gegooid in een maand waarin de topwedstrijden zich in hoog tempo opvolgden voor Ajax. Timber bleef knap overeind. Waar Schuurs een goede wedstrijd afwisselde met een mindere, haalde hij een constant niveau en vlogen de complimenten hem om de oren. Erwin van de Looi nam Timber op in de EK-selectie van Jong Oranje. Het was de ultieme beloning voor een aantal indrukwekkende maanden. Door een coronabesmetting moest het Ajax-talent de groepsfase van het toernooi echter aan zich voorbij laten gaan. Schuurs was er wel bij op het EK en speelde alle wedstrijden vanuit de basis. Vanuit Hongarije keek hij in gesprek met het Algemeen Dagblad naar zijn situatie bij Ajax. “Ik bekijk het positief: ik werk nu nog meer aan mijn ontwikkelpunten. En ja, je wilt soms sneller. Maar soms heeft het maanden of zelfs jaren nodig om ergens je toppunt in te bereiken”, vertelde Schuurs. “Natuurlijk ben ik niet blij als het gebeurt, maar het helpt me wel verder. Beelden bekijken met de trainer helpt daarbij. Als het nog eens gebeurt, maak ik andere keuzes.”

Talent van de maand april

Door blessures en schorsingen kwam Schuurs na het jeugd-EK nog aan heel wat speeltijd bij Ajax. De strijd om de plek centraal achterin naast Lisandro Martínez is echter gewonnen door Timber, die in april werd uitgeroepen tot talent van de maand. Met gepaste trots nam de voormalig jeugdspeler van Feyenoord de prijs in ontvangst. Verslaggever Milan van Dongen vertelde dat hij de prijs had gewonnen mede op basis van het feit dat hij de meeste geslaagde dribbels aflegde van alle spelers uit de Eredivisie. “Serieus?! Dat is best knap”, reageerde Timber met verbazing op zijn eigen prestatie. “Ik houd ervan om in te dribbelen en dat mag ook wel bij Ajax. Dat wordt ook wel een beetje van je verwacht. Het hoort ook een beetje bij mijn spel.” Door zijn stormachtige ontwikkeling werd Timber zelfs al in verband gebracht met het Nederlands elftal. “Het grote Oranje blijft wel een droom, natuurlijk”, reageerde hij desgevraagd. Een eventuele uitnodiging voor het EK van bondscoach Frank de Boer ziet hij graag tegemoet. “Ik denk dat het heel mooi is als je erbij mag zijn, al zit je op de bank en speel je heel het toernooi niet.”

Hoewel Timber Schuurs nu voorbij is in de pikorde, betekent het niet dat laatstgenoemde moet wanhopen. Kijkend naar de statistieken ontlopen de twee concurrenten elkaar nauwelijks. In de meeste gevallen spreken de cijfers zelfs licht in het voordeel van Schuurs. Waar Timber veelvuldig geroemd wordt om zijn voetballende vermogen, is het juist de Limburger die per negentig minuten meer balcontacten en een hogere passnauwkeurigheid heeft. Opvallend is wel dat Timber meer duels wint dan Schuurs (56,5% om 48,7%) en ook sterker blijkt in luchtduels (48,1% gewonnen luchtduels tegenover 44,4%). De laatste statistiek is zo opvallend omdat Timber slechts 1.79 meter lang is en Schuurs 1.91 meter. De lengte van Timber lijkt zowel zijn voordeel als nadeel. Ten Hag koos immers voor hem vanwege zijn wendbaarheid, die minder was geweest wanneer Timber de lengte van Schuurs had gehad. Hoewel hij dit seizoen het tegendeel bewijst, is hij volgens critici te klein voor een rol als centrumverdediger.

De Opta-cijfers van Timber en Schuurs naast elkaar. Het gaat om statistieken van dit seizoen in alle competities per negentig minuten.

Timber als Cannavaro

Kenneth Perez is onder de indruk van de kwaliteiten van Timber, maar vindt zijn lengte wel een probleem. “We hebben deze discussie al een paar keer gehad. Mensen komen dan altijd aanzetten met Fabio Cannavaro. Maar Cannavaro was wereldtop”, zei hij vorige maand bij ESPN over de oud-verdediger, die met zijn 1.75 meter onder meer bij Juventus en Real Madrid speelde en in 2006 de Ballon d’Or won. “Het is een nadeel. Klaar. Het kan niet anders.” Ronald de Boer kent Timber vanuit de jeugd van Ajax en benadrukte dat de Ajacied graag 'zes, zeven of acht centimber' langer was geweest. De oud-speler van onder meer Ajax en Barcelona vindt dat Timber bij een eventuele volgende club kieskeurig moet zijn. “Hij moet niet bij een ploeg spelen die in de zestien gaat hangen. Hij doet het heel goed als rechtsback, dat kan hij ook. Maar als centrumverdediger moet hij bij een aanvallende ploeg spelen, zoals Ajax. Dan heb je ruimte in de rug. Dat kan hij heel goed bespelen, want hij is snel en balvaardig.” Perez bleef erbij dat de lengte van Timber een nadeel is. “Als je kijkt naar alle centrale verdedigers in de wereld; in alle topploegen is niemand onder de 1.85 meter. Dat zou een probleem kunnen zijn voor de top.”

Ondanks zijn gebrek aan lengte behoorde Fabio Cannavaro (rechts op de foto) jarenlang tot de beste verdedigers ter wereld.

De Boer roemde Timber vanwege zijn voetballende kwaliteiten: “Hij is zó rustig en comfortabel aan de bal. Hij durft in te dribbelen en in mijn ogen is hij ongelofelijk duelsterk, dat heb ik in de jeugd gezien. Hij is een geblokte gast, staat stevig op zijn poten.” Timber werd bij de uitreiking van de prijs voor talent van de maand april door verslaggever Milan van Dongen op de hoogte gebracht van de woorden van Perez en De Boer. “Ik heb altijd al gehoord dat ik te klein was: Je bent te klein voor centraal achterin en wordt later toch wel rechtsback. Maar tot nu toe gaat het nog steeds goed en ik heb er alle vertrouwen in. Ik probeer te laten zien dat het ook gewoon zo kan”, reageerde Timber, die het lastig vindt om aan te geven op welke positie hij de grootste kans heeft op een mooie toekomst. “Mijn lievelingspositie is centraal achterin. Daar kom ik het beste uit de voeten. Maar het is lekker dat ik ook als rechtsback kan spelen. Ik denk dat dat een voordeel is. In Europa kon ik ook gewoon mee centraal achterin.”

Voor velen is de onverzettelijkheid van Álvarez en Martínez dit seizoen doorslaggevend geweest bij het binnenhalen van de TOTO KNVB Beker en 35ste landstitel. Anderen noemen de ontwikkeling van Ryan Gravenberch, de ongekende statistieken van Dusan Tadic, de leidende rol van Davy Klaassen of het aantrekken van Sébastien Haller. De geruisloze manier waarop Timber Schuurs uit de basis heeft gespeeld en als negentienjarige zich meer dan staande heeft gehouden in Nederland en Europa, is misschien net zo belangrijk geweest voor het winnen van de dubbel. De kaarten zijn voorlopig geschud in het voordeel van Timber. Voor Schuurs een zware kluif om zichzelf terug in de Ajax-basis te knokken.