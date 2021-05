‘Al-Khelaïfi is Neymar-geruchten meer dan zat en waarschuwt Laporta’

Donderdag, 6 mei 2021 om 14:26 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:58

Paris Saint-Germain is niet van plan om Neymar deze zomer naar Barcelona te laten gaan. Voorzitter Nasser Al-Khelaïfi van Paris Saint-Germain heeft dit volgens Catalunya Ràdio in een telefoongesprek nog maar eens duidelijk gemaakt aan zijn collega Joan Laporta van de Catalaanse grootmacht. De Barcelona-preses kreeg de boodschap dat Neymar met rust dient te worden gelaten. De Braziliaanse sterspeler ligt in Parijs nog ruim een jaar vast.

De uitschakeling in de halve finale van de Champions League, na twee nederlagen tegen Manchester City, doet niets af aan de wens van Al-Khelaïfi om Neymar bij PSG te houden. Barcelona hoeft dan ook niet te proberen om de aanvaller, die in 2017 voor 222 miljoen euro overstapte richting Frankrijk, terug te halen. Laporta zou Neymar graag weer samen zien spelen met Lionel Messi, maar de voorzitter annex eigenaar van PSG is niet bereid om de onderhandelingen met Barcelona te openen.

Volgens Catalunya Ràdio laat Laporta zich echter niet afschrikken door het telefoontje van Al-Khelaïfi. De in maart verkozen voorzitter zal blijven proberen om Neymar terug te halen naar het Camp Nou, zo klinkt het vanuit Spanje. Het transferbudget van Barcelona is bepaald niet groot voor deze zomer. Desondanks maakt de peperdure Neymar deel uit van het plan van Laporta om de club op economisch en sportief gebied naar een hoger niveau te tillen. De voorzitter hoopt dat de vraagprijs voor de aanvaller minder dan de helft is van het bedrag van 222 miljoen euro dat vier jaar geleden werd getoucheerd. Daarnaast hoopt men in Barcelona dat het aanblijven van Messi Neymar over de streep kan trekken.

De relatie tussen PSG en Barcelona is sinds de recordtranfer van Neymar in 2017 niet geweldig en de terugkeer van Laporta als voorzitter heeft de verhoudingen geen goed gedaan vooralsnog. Tijdens zijn campagne in aanloop naar de presidentsverkiezingen van begin maart liet hij duidelijk weten niet gediend te zijn van het aanhoudende geflirt van PSG met Messi. Neymar lijkt voorlopig te willen wachten met zijn definitieve keuze. De PSG-leiding doet er alles aan om zijn tot 2022 lopende contract te verlengen, maar een definitief akkoord tussen club en speler is nog steeds niet bereikt.