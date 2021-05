‘Een prachtige ervaring, ze gaan volgend jaar ook Champions League spelen’

Maandag, 10 mei 2021 om 00:00 • Chris Meijer

Nederlandse profvoetballers zijn in alle uithoeken van de wereld te vinden, van de spotlights van de grote Europese competities tot de meer avontuurlijke dienstverbanden op andere continenten. In de rubriek Over de Grens spreekt Voetbalzone wekelijks met een speler die buiten de landsgrenzen actief is. Met deze keer aandacht voor Hennos Asmelash, die in maart koos voor een bijzonder avontuur bij het Oekraïense Ingulets Petrove.

Door Chris Meijer

De eerste, en voorlopig enige, wedstrijd van Hennos Asmelash voor Ingulets Petrove was niet de minste. Trainer Sergiy Lavrynenko ruimde een basisplaats in voor de 21-jarige vleugelverdediger in het uitduel met Dynamo Kiev, dat zich die dag in het Olympisch Stadion van Kiev met een 5-0 overwinning verzekerde van de eerste landstitel sinds 2016. Asmelash stapte misschien als een van de weinige spelers van Ingulets Petrove met een voldaan gevoel van het veld. Zijn directe tegenstander Carlos de Pena scoorde niet en werd na een uur vervangen door Gerson Rodrigues, die zich eveneens niet kon laten zien. “Ik was natuurlijk teleurgesteld, maar ik kon terugkijken op een verdienstelijke wedstrijd”, glimlacht Asmelash. “Het was een prachtige ervaring. Een groot stadion, natuurlijk. Dynamo Kiev is samen met Shakhtar het beste team in de competitie. Ze hebben in 2021 nog niks verloren en gaan volgend jaar ook gewoon in de Champions League spelen.”

Asmelash moet in zijn eerste weken in Oekraïne voorlopig nog geduld betrachten. “Ik stroomde in de laatste weken van de competitie in en de trainer had zijn team al staan, terwijl ik zes of zeven maanden clubloos was geweest en al bijna een jaar geen wedstrijd had gespeeld. Wat dat betreft is het niet echt een verrassing dat ik nog weinig aan spelen toekom. Het is voor mij belangrijk om nu wedstrijdritme op te doen en goed te trainen, zodat ik er volgend seizoen een mooi jaar van kan maken”, geeft hij te kennen. Asmelash speelde sinds zijn dertiende in de jeugdopleiding van ADO Den Haag, groeide daar uit tot jeugdinternational en maakte al op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in de Eredivisie. Na twee seizoenen op huurbasis bij TOP Oss te hebben gespeeld, liep zijn contract afgelopen zomer af en vertrok hij transfervrij bij ADO.

Asmelash speelde in de voorbije twee seizoenen 48 wedstrijden voor TOP Oss.

“In het begin had ik nog het gevoel dat er wat zou moeten komen uit de Keuken Kampioen Divisie, want ik had aardig wat wedstrijden voor TOP Oss gespeeld. Mijn zaakwaarnemer heeft wel met een aantal clubs gesproken, maar daar is uiteindelijk niks uitgekomen.” Er braken vervolgens zes moeilijke maanden aan voor Asmelash, waarin wel een aantal dingen voorbij kwamen waarbij hij naar eigen zeggen niet het juiste gevoel kreeg. Hij trainde een tijdje voor zichzelf en hield daarna bij Jong ADO zijn conditie op peil, tot zijn zaakwaarnemer in februari aan de telefoon hing. ‘Pak binnen twee dagen het vliegtuig naar Turkije, daar kun je op stage bij een club uit de Oekraïense Premier League die daar op trainingskamp is’, kreeg hij te horen. “Daarna is het heel snel gegaan. Ik ben naar Turkije gegaan, aangesloten, heb twee oefenwedstrijden gespeeld en daarna zei de trainer dat hij me wilde hebben. Ik heb het er thuis over gehad en kwam ik al vrij snel tot de conclusie dat dit een goede stap voor mijn ontwikkeling zou kunnen zijn. De andere keuze was om te wachten tot de zomer, waarin ik dan waarschijnlijk stages had moeten lopen bij clubs in de Keuken Kampioen Divisie.”

Nee, een aantal jaar geleden had Asmelash ook niet gedacht dat hij nu de overstap naar Oekraïne zou maken. “Ik wist niet veel van Oekraïne, dus ik moest mijn research doen”, bekent hij. Ingulets Petrove promoveerde vorig seizoen naar het hoogste niveau en ligt op koers om zich in het eerste jaar in de Oekraïense Premier League te handhaven. “Als je de competitie bekijkt, zie je dat de top vier goede teams zijn die in de Champions- of Europa League spelen. De club toonde ambities, er wordt ook een nieuw stadion gebouwd. Dat is al bijna af, daar rijden we vaak langs. Maar in de tussentijd spelen we nog in een ander stadion. Alles rond het voetbal is goed geregeld en professioneel. Je kijkt eerst naar de basis, of alles professioneel geregeld is. Daarna naar de spelers en de staf. Ik zag snel kansen om er in het buitenland wat van te maken.”

“In deze omgeving is iedereen fan van de club. Af en toe word ik wel herkend, dan willen mensen op de foto. Ik kom uit het buitenland, dus ik val dan sneller op. In de supermarkt werd ik ook aangesproken met de vraag wat ik hier deed. Ik legde uit dat ik voetballer ben en daarna hebben we een goed gesprek gevoerd. Er wonen niet zoveel buitenlanders in Petrove”, gaat Asmelash met een lach verder. Petrove, een krap zevenduizend tellende stad in het zuiden van Oekraïne, is niet bepaalde meest bruisende plek. Hoofdstad Kiev ligt op bijna zes uur rijden. De zelfuitgeroepen Volksrepubliek Donetsk in handen van de Russisch gezinde rebellen is even ver weg. “Later kwam ik meer over de oorlog te weten. Wij komen daar niet, als we uitwedstrijden spelen rijden we om die gebieden heen. We hebben er geen last van, je merkt er niks van. Ik ben een aantal keer naar Kiev geweest, andere steden heb ik gezien: je ziet er niks van, ook omdat we niet in die gebieden komen.”

Ondanks dat er misschien niet al teveel te beleven is in Petrove, vermaakt Asmelash zich prima. “Ik heb twee teamgenoten uit Tanzania en Tunesië met wie ik vaak optrek buiten het voetbal. Ik ben sowieso iemand die meer op zichzelf is, ik houd wel van rust. Het is een ding dat er buiten het voetbal weinig Engels wordt gesproken. Met boodschappen doen of als ik ergens iets ga eten is het niet zo’n probleem. Verder doe ik niet echt andere dingen. In het Engels communiceren gaat soms gewoon niet, dan moet je het op een andere manier proberen. Met je handen of afbeeldingen laten zien.” Asmelash noemt de keuze voor Oekraïne ‘een stap buiten zijn comfortzone’.

“Als je eenmaal kiest voor het voetbal en andere dingen laat liggen, weet je dat zulke dingen ook gaan gebeuren. Misschien beland je niet in Spanje of Frankrijk, maar je kunt ook in Oekraïne komen. Het is anders dan je gewend bent, maar er liggen hier ook mogelijkheden om door te groeien”, zo constateert hij nuchter. Asmelash heeft bij Inhulets Petrove een contract tot medio 2023 getekend. “Als ik in deze competitie basisspeler word, zie ik alleen maar mogelijkheden om door te groeien. Vanuit Nederland is het makkelijker om naar Italië, Spanje of Duitsland te gaan, maar de route is vanaf hier wat anders.”