‘Mourinho stelt lijst met versterkingen op en denkt aan Oranje-international’

Donderdag, 6 mei 2021 om 13:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:13

Nathan Aké staat op het wensenlijstje van José Mourinho, zo weet La Gazzetta dello Sport donderdag te onthullen. De centrumverdediger van Manchester City wordt door de dinsdag bij AS Roma aangestelde coach gezien als een ideale aankoop voor volgend seizoen. Er is nog geen officieel bod neergelegd bij de finalist in de Champions League. Aké, vorig jaar voor 45 miljoen euro aangetrokken, ligt bij the Citizens vast tot medio 2025.

Volgens bovengenoemde krant is het versterken van de verdediging een prioriteit van Mourinho, die op 1 juli officieel begint met zijn werkzaamheden in het Stadio Olimpico. Gezien het bedrag dat door Manchester City is neergelegd voor Aké is het echter nog maar de vraag of Manchester City wil meewerken aan een tussentijdse transfer naar de Serie A. Door blessures en de forse concurrentie kan de mandekker niet rekenen op een basisplaats in het elftal van manager Josep Guardiola, die in het centrum van de verdediging doorgaans kiest voor Rúben Dias en John Stones.

Aké zat dinsdagavond negentig minuten op de bank tijdens de ontmoeting van Manchester City met Paris Saint-Germain (2-0) in de halve finale van de Champions League. Afgelopen zaterdag had de negentienvoudig international van het Nederlands elftal nog wel een basisplaats in de uitwedstrijd tegen Crystal Palace (0-2). Aké staat dit seizoen op acht optredens in de Premier League en twee wedstrijden in de Champions League. Bij winst vrijdagavond tegen Leicester City kroont Manchester City zich tot kampioen van Engeland.

Mourinho kijkt overigens niet alleen naar Aké als mogelijke versterking. Volgens Corriere dello Sport wil de nieuwe Roma-coach het keepersgilde versterken met David de Gea, met wie hij al samenwerkte bij Manchester United. Nemanja Matic, die eveneens met Mourinho te maken had op Old Trafford, is volgens verschillende Italiaanse media ook in beeld bij de opvolger van Paulo Fonseca in Rome.