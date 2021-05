Alaba vocht tegen de tranen: ‘Het was geen beslissing tegen de club’

David Alaba laat Bayern München met pijn in het hart achter. De vleugelverdediger, die in februari na lang speculeren via een speciaal ingelaste persconferentie bekendmaakte na dertien jaar te zullen vertrekken bij de recordkampioen, heeft de afgelopen weken moeten vechten tegen zijn trainen gedurende zijn afscheidstournee. Nog altijd is niet bekend waar de toekomst van de verdediger ligt, al sprak Sky Sports onlangs van een doorbraak met een akkoord met Real Madrid voor de komende vijf seizoenen.

Alaba kwam als kleine jongen binnen bij Bayern, doorliep vervolgens de hele jeugdopleiding en maakte op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal. In de jaren die volgden wist hij twee keer de treble op zijn naam te schrijven. "Het duurt nog even voordat ik ga, maar ik kan nog niet helemaal beseffen dat het straks voorbij is", blikt Alaba in een uitgebreid interview met supportersblad 51 terug op zijn tijd in München. "Maar om eerlijk te zijn, er gaan dagen komen dat ik met veel genoegen terug denk aan mijn tijd hier. Het is fantastisch geweest door de jaren heen."

De linksback werd in het verleden één seizoen verhuurd aan TSG Hoffenheim, om vervolgens terug te keren bij Bayern en nooit meer weg te gaan. "Het is grappig hoe het allemaal is gelopen", gaat hij verder. "Ik weet nog dat ik in het verleden ballenjongen was bij wedstrijden van het eerste elftal en voor wedstrijden in de Champions League een van de jongens was die met de grote vlag mocht wapperen in de middencirkel. En toen ineens stond ik daar als speler. Ik kwam hier als zestienjarige jongen uit Wenen. Nu kijken we terug op bijna de helft van mijn leven, dertien jaar later. Dat zegt alles. De club is mijn familie, mijn huis, mijn speciale plek."

Alaba kan komend weekend zijn tiende titel in de wacht slepen met Bayern, als de ploeg van trainer Hansi Flick het in eigen huis opneemt tegen Borussia Mönchengladbach. Bij een overwinning is de 31ste titel in de Bundesliga een feit voor de Zuid-Duitsers. "Uiteraard verlaat ik Bayern met een traan in mijn ogen", vertelt Alaba. "Maar ik kijk ook uit naar mijn toekomst. Het was geen beslissing tegen de club. Ik heb besloten om iets nieuws te gaan doen. Ik wilde nog een stap zetten. Ik ben van mening dat je in een onbekende wereld moet stappen om weer volwassen te worden. Ik zal de stad München zeker missen. Mijn zoon is geboren in München, zijn grootouders wonen hier, dus er zal altijd een nauwe band zijn."

Met nog drie officiële wedstrijden op het programma zit Alaba middenin zijn afscheidstournee. De linkspoot kan met recht zeggen dat hij in de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een boegbeeld van het uiterst succesvolle Bayern. "Ik moest onlangs vechten tegen de tranen toen we een van mijn laatste grote fotoshoots hadden in de Allianz Arena. Ik ben ongelooflijk dankbaar voor de steun van de fans en ik hoop dat Bayern doorgaat het met schrijven van zijn succesverhaal. Om eerlijk te zijn maak ik me daar geen zorgen over", besluit de Oostenrijker.