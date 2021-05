UEFA rekent op duizenden Engelse fans bij CL-finale in Istanbul

Donderdag, 6 mei 2021 om 12:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:21

De UEFA verwacht in totaal 8.000 Engelse supporters te ontvangen in Istanbul bij de finale van de Champions League op zaterdag 29 mei. De finalisten Chelsea en Manchester City ontvangen allebei 4.000 tickets voor de eindstrijd in Turkije van later deze maand. De Turkse en Engelse autoriteiten moeten overigens nog wel een en ander goedkeuren, voordat de kaartverkoop definitief van start kan gaan.

Het is momenteel nog niet bekend hoeveel bezoekers in totaal aanwezig zullen zijn bij de finale van het miljardenbal in het Atatürk Olympisch Stadion in Istanbul. Het onderkomen biedt normaal gesproken plaats aan maximaal ruim 76.000 toeschouwers, maar vanwege de coronacrisis zal dat aantal bij lange na niet worden gehaald. Desondanks is het voor een beperkt aantal supporters van Chelsea en Manchester City mogelijk om hun favoriete club aan te moedigen in Turkije.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De finale zal sowieso in Istanbul plaatsvinden, ondanks dat de eindstrijd tussen twee Engelse clubs gaat. Een eventuele verplaatsing op het laatste moment naar Londen is uitgesloten, zo benadrukt de UEFA donderdag. "Het duel zal op 29 mei in Istanbul worden gespeeld", verklaart een woordvoerder in een reactie aan Sky Sports. Op 29 mei is Wembley sowieso niet beschikbaar voor de Champions League-finale, want op die dag staat de eindstrijd van de play-offs in de Championship op het programma.

De UEFA hoopt nog vóór het weekeinde met meer details over de ontmoeting tussen Chelsea en Manchester City in Istanbul naar buiten te treden. Beide clubs werkten hun wedstrijden in de halve finale van de Champions League nog zonder publiek af. Chelsea rekende woensdag af met Real Madrid (2-0), terwijl Manchester City na de 1-2 zege op Paris Saint-Germain in Frankrijk ook op eigen veld te sterk bleek: 2-0.