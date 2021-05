UEFA-plan EK: Kuipers en Makkelie mogen Nederlands elftal fluiten

Donderdag, 6 mei 2021 om 12:08 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:13

Het is niet ondenkbaar dat een wedstrijd van het Nederlands elftal op het komende EK wordt gefloten door Björn Kuipers of Danny Makkelie. De UEFA heeft donderdag speciale coronaregels opgesteld voor de eindronde en bij het vierde punt op de lijst wordt aangegeven dat Oranje een arbiter uit eigen land kan krijgen indien een scheidsrechter vanwege een coronabesmetting dient te worden vervangen.

Het gaat volgens de Europese voetbalbond overigens wel alleen om uitzonderlijke gevallen. De UEFA heeft daarnaast besloten dat de deelnemende landen tot aan de eerste groepswedstrijd onbeperkt spelers mogen vervangen in de definitieve EK-selectie. Er is echter een uitzondering voor doelmannen, die ook tijdens het EK mogen worden opgeroepen door een bondscoach. Onlangs werd al wereldkundig gemaakt dat de EK-landen niet 23, maar in totaal 26 spelers mogen oproepen voor het toernooi. De meeste landen zullen de lijst met namen later deze maand openbaar maken, zo is de verwachting.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De UEFA maakt in het manifest tevens duidelijk dat elk land gewoon in actie dient te komen als er dertien fitte spelers beschikbaar zijn, inclusief een doelman. Mocht dat niet mogelijk zijn vanwege een uitbraak van het coronavirus, dan moet het betreffende duel alsnog binnen 48 uur worden afgewerkt. Zijn er dan nog steeds onoverkomelijke problemen, dan krijgt het land met het tekort aan spelers een reglementaire 0-3 nederlaag toegewezen. Bij deze maatregel is er volgens de UEFA geen verschil tussen de groepsfase en de wedstrijden in de knock-outfase.

Voor Makkelie is het de allereerste keer dat hij als scheidsrechter aanwezig is op een groot toernooi, terwijl Kuipers zich voorbereidt op zijn laatste EK als arbiter. Het Nederlands elftal opent de eindronde met een wedstrijd tegen Oekraïne op 13 juni. Daarna volgen groepswedstrijden tegen Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni). Alle poulewedstrijden van Oranje worden in de Johan Cruijff ArenA afgewerkt.