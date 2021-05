Elia ging door ‘zwaarste periode in zijn carrière’: ‘Alsof ik er niet meer was’

Donderdag, 6 mei 2021 om 11:51 • Rian Rosendaal

Eljero Elia spreekt in een interview met Voetbal International over de 'zwaarste periode in zijn hele carrière'. De vleugelaanvaller van FC Utrecht stond maandenlang aan de kant vanwege een hamstringblessure en die periode viel hem erg zwaar, zo geeft hij ruiterlijk toe. Elia wil nu vooral weer lekker wekelijks voetballen en de inmiddels 34-jarige buitenspeler hoopt stiekem op nog een jaar in De Galgenwaard.

"Ik ben bijna drie maanden weggeweest. Het leek wel alsof ik er helemaal niet meer was", aldus Elia, die afgelopen weekeinde in de thuiswedstrijd tegen Willem II (3-2) voor de tweede keer op rij een basisplaats kreeg van trainer René Hake. De weg naar volledig herstel was soms behoorlijk eenzaam "Dit was de zwaarste periode in mijn hele carrière. Als je een enkel breekt, dan weet je: dit is het en zo lang gaat het duren. Maar dit was lastiger. Ook omdat ik die bewijsdrang heb. Ik wil laten zien dat ik het nog steeds heb."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Geduld was in de afgelopen maanden het toverwoord voor Elia, ondanks alle uitdadingen op mentaal en fysiek vlak. "Dag in, dag uit rij je vanuit Den Haag naar Utrecht. En dan speel je niet, dan kijk je toe. Dat is mentaal echt zwaar. Dan ben je teleurgesteld en boos, maar dat mag je niet uiten naar je team. Je moet positief blijven, maar van binnen ga je soms kapot." Het is sowieso een zwaar seizoen voor Elia, want hij liep het coronavirus op en zijn dochter raakte ernstig ziek. Daarna volgde de hamstringblessure die hem drie maanden kostte uiteindelijk.

Al met al dus een rotjaar voor de ex-speler van onder meer ADO Den Haag, FC Twente en Feyenoord. "Zeg dat wel. Ik had er meer van verwacht, maar dat geldt waarschijnlijk voor iedereen." Elia ligt in Utrecht vast tot medio 2022 en de vleugelaanvaller aast dan ook op sportieve revanche na de zomerstop. "Ik wil presteren, niks anders. Gewoon lekker voetballen, plezier hebben. Of ik nog een jaar doorga? Zoals het er nu naar uitziet wel. Ik heb nog een contract. Maar ik wil eerst dit seizoen goed afsluiten dan evalueren we het wel."