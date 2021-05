‘Ik begrijp de vergelijking met Ihattaren, we hebben dezelfde keuze gemaakt’

Donderdag, 6 mei 2021 om 10:19 • Rian Rosendaal

Mohamed Ihattaren kan bij PSV niet rekenen op een vaste plaats, terwijl zijn werkrelatie met trainer Roger Schmidt ook niet optimaal lijkt te zijn. Adam Maher zat enkele jaren geleden in hetzelfde schuitje, toen hij door toenmalig PSV-coach Phillip Cocu buiten het basiselftal werd gehouden in Eindhoven. De middenvelder van FC Utrecht snapt daarom wel waarom hij soms wordt vergeleken met Ihattaren.

"Ik begrijp de vergelijking. We hebben dezelfde keuze moeten maken, tussen het Nederlands en het Marokkaans elftal", opent Maher in een uitgebreid interview met Voetbal International. "Maar het is lastig daar iets over te zeggen. Ik zit er niet kort op en weet dus niet precies wat er gaande is in Eindhoven." De spelmaker stipt gelijk een verschil aan tussen hemzelf en Ihattaren. "Bovendien ben ik door de buitenwereld nooit echt negatief belicht. Nu heb je ook nog eens te maken met social media. Ik probeerde heel rustig te blijven en er het beste van te maken. Maar ieder mens is ook weer anders."

Maher had onlangs nog contact met Ihattaren. "Niet zozeer voetbalinhoudelijk. Ik ben vooral bezig met hem als persoon, niet met wat er bij PSV gebeurt. Ik probeer hem voor fouten te behoeden en merk dat hij bereid is te luisteren", legt de middenvelder in Utrechtse dienst uit. "Profvoetballer worden is niet altijd even makkelijk. Je kan tegen zoveel dingen aanlopen. Een eerste elftal is heel wat anders dan jeugdvoetbal." Maher kijkt wat dat betreft terug op zijn eerste stappen in het betaald voetbal. "Toen ik van AZ naar PSV ging, dacht ik dat er niets veranderde. Maar er verandert ontzettend veel! Grotere club, andere kleedkamer, media. Er komt veel meer druk bij. Ik probeer jonge spelers bij FC Utrecht te helpen, net als Mo."

Maher kwam net als Ihattaren bij PSV ook nauwelijks meer aan spelen toe. Uiteindelijk werd zijn contract in januari 2018 ontbonden. Hij was destijds opgelucht om Eindhoven te kunnen verlaten. "Elke dag deed ik mijn best op het trainingsveld, maar in het weekend speelde ik niet. Dat hakte er aardig in", geeft Maher ruiterlijk toe. "Ik werd gehaald als nummer 10, maar werd in eerste instantie op een andere plek gezet. Ik had graag meer uitleg gehad, duidelijkheid. Die kreeg ik niet. In die tijd dacht ik weleens: Wat doe ik hier nog? Wel heb ik me altijd netjes opgesteld, altijd mijn best gedaan. De trainer (Cocu, red.) had op een gegeven moment andere voorkeuren. Wat ik vooral heb geleerd, is te genieten van de wedstrijden die je wél speelt."