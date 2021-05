Björn Kuipers krijgt bijval: ‘Wat denk je dat spelers allemaal roepen?’

Donderdag, 6 mei 2021 om 08:08 • Yanick Vos • Laatste update: 08:22

Voormalig topscheidsrechters Dick Jol en Mario van der Ende nemen het in De Telegraaf op voor Björn Kuipers. De Nederlandse scheidsrechter werd door spelers van Paris Saint-Germain ervan beschuldigd dat hij ze tijdens de halve finale van de Champions League tegen Manchester City had uitgescholden. “Ze proberen hun frustraties af te reageren op de scheidsrechter, maar misschien kunnen ze bij PSG eens in de spiegel kijken, want ze hebben zich werkelijk schandalig gedragen”, aldus Jol.

Manchester City plaatste zich dinsdagavond ten koste van PSG voor de finale van de Champions League. Na afloop uitten de spelers van de Franse topclub stevige kritiek op Kuipers, die een rode kaart had uitgedeeld aan Ángel Di María. Volgens Ander Herrera zei Kuipers tegen Leandro Paredes ‘fuck off’, terwijl de leidsman tegen Marco Verratti ‘fuck you’ zou hebben gezegd. PSG-trainer Mauricio Pochettino gaf aan dat de UEFA in actie moet komen. “Als dit waar is, dan zal de UEFA wellicht een onderzoek moeten instellen. Ik geloof wat mijn spelers me hebben verteld.”

“Als hij het al gezegd zou hebben, vind ik het niet zo wereldschokkend”, reageert Van der Ende in de krant. Volgens de oud-scheidsrechter wordt er zoveel geroepen op het veld. “Wat denk je dat spelers allemaal roepen? De maatstaf is voor mij: zouden ze er ook een punt van hebben gemaakt als ze niet met 2-0 hadden verloren, maar met 1-3 gewonnen? Ik voorspel je: dan waren ze juichend van het veld gegaan en had je hier nooit wat van gehoord. Dit is gewoon een manier van PSG om de frustraties over de uitschakeling af te reageren op de scheidsrechter.”

Volgens Van der Ende is Kuipers nog mild geweest voor PSG. Hij vindt dat de scheidsrechter rood had moeten geven aan Presnel Kimbempe en Danilo. Ook Jol vindt dat de twee spelers van PSG weg hadden moeten worden gestuurd als straf voor hun harde overtredingen in de tweede helft. “Kuipers zal misschien gedacht hebben na de rode kaart voor Di Maria: Laat ik de boel verder maar redelijk heel houden, anders heb ik de poppen helemaal aan het dansen. Maar eigenlijk vind ik dat niet goed. Als je op dit niveau fluit, moet je meedogenloos zijn."

Van der Ende denkt niet dat de uitspraken van de spelers van PSG gaan leiden tot een onderzoek naar Kuipers. “Misschien dat de UEFA wel even tegen Björn zegt ’kijk voortaan uit met wat je roept’, maar ik verwacht niet dat dit grote gevolgen gaat hebben. Als ik de UEFA was, zou ik eerder wat zeggen over die twee rode kaarten die hij op zak houdt, want dit soort acties horen niet thuis op het voetbalveld. Daar moet je als scheidsrechter hard tegen optreden.” Manchester City won de halve finale met 2-0, terwijl het duel in Parijs was geëindigd in een 1-2 zege. In de finale neemt de ploeg van Josep Guardiola het op tegen Chelsea, dat over twee duels afrekende met Real Madrid.