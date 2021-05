‘Hij is ook een jongen die je graag bij Oranje zou willen hebben’

Donderdag, 6 mei 2021 om 07:04 • Yanick Vos

Boudewijn Zenden denkt dat Cody Gakpo van waarde kan zijn voor het Nederlands elftal op het EK komende zomer. De oud-voetballer staat als specialistentrainer van PSV dagelijks samen met de 21-jarige buitenspeler op het trainingsveld en kent zijn kwaliteiten daardoor als geen ander. Zenden weet hoe het komt dat Gakpo in de media steeds vaker naar voren wordt geschoven als kandidaat voor Oranje. “Hij is ook een jongen die je graag bij Oranje zou willen hebben”, zegt hij.

Dat Gakpo na de winterstop een aantal weken aan de kant stond met een enkelblessure kan volgens Zenden nu in zijn voordeel werken. “Je ziet dat hij beresterk is, lekker in zijn vel zit en echt nog wat in de accu heeft zitten richting het einde van het seizoen”, vertelt Zenden in De Telegraaf. De UEFA maakte deze week bekend dat vanwege de coronacrisis de EK-selecties worden uitgebreid van 23 naar 26 spelers. “Ik ga absoluut niet op de stoel van de bondscoach zitten. Maar Cody is wel iemand die, zeker met de drie extra te vergeven plekken in de selectie vanwege de coronaperikelen, iets kan forceren en doorbreken. Met zijn traptechniek en voorzetten alleen al, voor een eventueel plan B. Nu hij een constante waarde en belangrijk is bij PSV, zit hij ook in de fase dat hij richting het grote Oranje mag gaan denken.”

Gakpo vertelt in de krant dat hij blij is met Zenden als specialistentrainer. “Nu wijst Bolo me net als trainer Ruud (Van Nistelrooij, red.) op de two touch finish. Heel snel handelen. Zó aannemen dat je gelijk kunt schieten”, aldus Gakpo. “Bolo hamert echt op mijn linkerbeen”, vervolt de rechtspoot over de samenwerking met Zenden. “Eerst waren mijn schoten daarmee als drolletjes, nu stuur ik ze tenminste de hoek in. Soms komt hij ook aangelopen met een fragmentje als ik weer iets met buitenkant rechts deed. ’Kijk, als je deze nou gewoon met links geeft, dan… ’ Ik weet hoeveel profijt je daarvan kunt hebben in de top. Ik ben hem enorm dankbaar dat hij zoveel met me bezig is, net als trainer Ruud en Luc Nilis eerder.”

Volgens Zenden pakt Gakpo veel dingen snel op die door hem worden aangereikt. De oud-speler van onder meer PSV en Barcelona denkt dat de jeugdinternational het in zich heeft om het ver te schoppen. Gakpo heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld, ziet Zenden. Ook op het fysieke vlak heeft de aanvaller stappen gezet. "Maar: what is power without control?", aldus Zenden, die ziet dat Gakpo zijn lichaam ook steeds slimmer gebruikt in de duels. "Vroeger zei je over zo iemand: daar zit een goede kop op. Hij laat zich niet gek maken, gaat verstandig om met de roem. Er zijn zoveel facetten die moeten kloppen, wil je echt een topspeler worden. Cody is wat dat betreft op de goede weg.” Gakpo, die vrijdag zijn 22ste verjaardag viert, ligt nog tot aan de zomer van 2025 vast bij PSV.