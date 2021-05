Bekijk hier hoe ‘Ti-ta-Tuchel’ geschiedenis schreef met Chelsea

Donderdag, 6 mei 2021 om 00:20 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:22

Chelsea plaatste zich woensdagavond ten koste van Real Madrid voor de finale van de Champions League. Na de 1-1 remise in Spanje volgde een 2-0 overwinning in eigen huis. Het is na 2008 en 2012 de derde keer dat de Londenaren de eindstrijd van de Europa Cup/Champions League bereiken: van alle Engelse clubs lukte dat alleen Manchester United en Liverpool (beide vier keer) vaker. Thomas Tuchel groeide uit tot de eerste trainer ooit die in opeenvolgende seizoenen met verschillende clubs de Champions League-finale bereikt. Vorig seizoen verloor ‘zijn’ Paris Saint-Germain, de club waar hij in december vorig jaar werd ontslagen, met 1-0 van Bayern München.

In de eindstrijd van 29 mei in Istanbul staat Chelsea tegenover Manchester City: het is de derde keer dat twee clubs uit Engeland elkaar in de finale treffen. Dat gebeurde eerder in 2008 (Chelsea - Manchester United) en 2019 (Liverpool - Tottenham Hotspur). Het is de achtste keer ooit dat twee clubs uit één land in de finale staan. Op dat gebied is Spanje recordhouder met drie finales: in 2000 met Real Madrid - Valencia en in 2014 én 2016 met Real Madrid - Atlético Madrid.

Bekijk hier de samenvatting van Chelsea - Real Madrid

Edouard Mendy keepte ook tegen Real Madrid een uitstekende wedstrijd en hield voor de achtste keer dit seizoen de nul in een Champions League-duel. Dat is het hoogste aantal voor een doelman van een Engelse club in een enkel seizoen. Chelsea is onder Tuchel sowieso bezig aan zeer sterke reeks in defensief opzicht. In de 24 officiële duels onder de Duitser werd liefst 18 keer de nul gehouden: 75 procent. In de 84 officiële wedstrijden onder zijn voorganger Frank Lampard kreeg men slechts 26 wedstrijden geen tegendoelpunt om de oren: 31 procent.

Mason Mount, die de 2-0 maakte, is met 22 jaar en 15 dagen de op één na jongste Engelsman die in een halve finale van de Champions League trefzeker was, na Wayne Rooney (21 jaar en 182 dagen) tegen AC Milan. Mount is ook de eerste trefzekere Engelsman in de halve finale van de Champions League sinds Frank Lampard in 2008.