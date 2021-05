‘Het was een puinhoop bij Feyenoord, er was niet met hem te werken’

Woensdag, 5 mei 2021

Na veertien seizoenen als teammanager van Feyenoord gaat Bas van Noortwijk na deze voetbaljaargang met pensioen. De 66-jarige oud-doelman heeft er, zijn actieve loopbaan meegerekend, liefst 48 seizoenen opzitten in de voetballerij. In goede en slechte tijden was Van Noortwijk er voor zijn club, waarvan hij nooit een duel miste. “Ik heb het met het veel plezier gedaan en met grote trainers mogen werken”, blikt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad terug op een even turbulente als mooie periode.

Over iedereen, Bert van Marwijk, Ronald Koeman, Giovanni van Bronckhorst, is hij te spreken, maar met één trainer had hij geen klik: Gertjan Verbeek. “Verbeek zou organisatorisch sterk zijn. Maar daar heb ik niets van gemerkt. Ik heb nog nooit zo’n puinhoop meegemaakt bij Feyenoord. Er was niet met hem te werken. En daarbij was hij respectloos naar mensen. Onbegrijpelijk, eigenlijk, als je kijkt naar wat hij presteerde. We donderden bijna van de ranglijst af”, schampert Van Noortwijk. Verbeek werd in januari 2009, na een dienstverband van een half jaar, al op straat gezet.

Van Noortwijk heeft talloze anekdotes over de voetballers die in de loop der jaren in De Kuip actief waren. Graziano Pellè snapte bijvoorbeeld maar weinig van het fenomeen trajectcontrole. “Hij kreeg maandelijks zóveel bekeuringen dat ik hem op een bepaald moment het volgende adviseerde: Neem een privéchauffeur, ben je goedkoper uit.” Rick Karsdorp wilde tegen de clubrichtlijnen in nog weleens met zijn eigen Porsche naar trainingen komen en beloofde dat niet meer te doen. Van Noortwijk zag de auto op een dag op de parkeerplaats van de Sligro staan, pal naast De Kuip.

“Dus ik maak en foto van die wagen, die nogal opvallende kenmerken had, en zeg even later tegen Rick: ‘Verrèk, ik wist niet dat er twee van die Porsches rondreden joh.’ Nou, dan had je ’m, hoor, ha.” Van Noortwijk vond een goede omgang met iedereen net zo belangrijk als directheid. “Spelers, trainers en directieleden zullen me heus weleens vervloekt hebben. Wie weet denken ze straks wel: ‘fijn dat-ie eindelijk is opgerot.’ Wie zal het zeggen, joh? Maar één ding hebben ze me nooit kunnen verwijten. En dat is dat ik een rol heb gespeeld. Ik ben altijd eerlijk geweest. Naar iedereen.”