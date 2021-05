Carragher: ‘Ik ben zelfs meer onder de indruk van hem dan van Van Dijk’

Woensdag, 5 mei 2021 om 21:12 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:15

Manchester City maakt dit seizoen niet alleen in aanvallend, maar zeker ook in defensief opzicht grote indruk. Rúben Dias is daar volgens Jamie Carragher bepalend in. De Portugese centrumverdediger, die afgelopen zomer overkwam van Benfica, wordt door de voormalig Engels international de beste speler in de Premier League dit seizoen genoemd. "Ik houd van hem", aldus de lovende Carragher bij CBS Sports.

Dias maakte dinsdagavond in de halve finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain (2-0 winst) opnieuw grote indruk. "Ik vind Dias echt de beste speler in de Premier League dit seizoen", vervolgt Carragher. "Hij maakt een enorme impact op Manchester City. Als je hem ziet spelen en hoort praten, is het ongelooflijk dat hij pas 23 is. De grote centrumverdedigers, en dat is hij, spelen niet alleen hun eigen wedstrijd, maar ze zijn ook bezig met de wedstrijd van hun medespelers. De grote verdedigers hebben de leiding over de hele linie van vier verdedigers."

Dias is volgens Carragher nu al beter dan John Stones, zijn vaste partner in de verdediging bij Manchester City. "John Stones is twee jaar ouder, maar je hebt het gevoel dat het andersom is en dat is geen minachting naar Stones. Ik denk dat Dias onderdeel uitmaakt van een nieuwe generatie topverdedigers die eraan komt. Thiago Silva en Sergio Ramos zitten aan het eind van hun loopbaan."

Ook Virgil van Dijk behoort tot de huidige topverdedigers. Op de vraag of Dias het niveau van de 29-jarige verdediger van Liverpool kan halen, antwoordt Carragher: "Zonder twijfel. Wat Dias in zijn eerste seizoen bij Manchester City heeft laten zien is van hetzelfde niveau als Van Dijk. Die laatste is gezegend met fysieke eigenschappen die Dias niet heeft, dus in sommige opzichten ben ik zelfs meer onder de indruk van Dias. De manier waarop Van Dijk zich voortbeweegt is een beetje als een Rolls-Royce. Dias heeft dat niet, die moet daarom meer bezig zijn om altijd alert te zijn."