Manchester United krijgt drukste speelschema in 29 jaar tijd toegewezen

Woensdag, 5 mei 2021 om 20:22 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:35

Manchester United wacht een extreem druk schema de komende dagen. Het afgelaste competitieduel van afgelopen zondag met Liverpool zal op donderdag 13 mei worden ingehaald, zo is woensdag bekendgemaakt. Het duel op Old Trafford ging afgelopen weekeinde niet door omdat supporters voor aanvang van de topper het stadion binnendrongen en op het veld protesteerden tegen de Glazers, de Amerikaanse eigenaren van de club.

Het inhaalduel op 13 mei betekent echter dat Manchester United in vijf dagen tijd liefst drie duels in de Premier League moet afwerken. Komende zondag, 9 mei, wacht de uitwedstrijd tegen Aston Villa. De thuisontmoeting met Leicester City stond eigenlijk voor woensdag 12 mei op het programma, maar in verband met het inhaalduel is het treffen met the Foxes naar dinsdag 11 mei verschoven.

Het is voor het eerst sinds april 1992 dat Manchester United in vijf dagen tijd liefst drie duels in de competitie moet spelen. Het zijn zelfs vier wedstrijden in één week tijd als we het Europa League-duel met AS Roma van donderdagavond meerekenen. Het team van manager Ole Gunnar Solskjaer was vorige week donderdag in de eerste halve finale met 6-2 te sterk voor de Romeinen en de return in het Stadio Olimpico lijkt dan ook een formaliteit.

Manchester United speelt op dinsdag 18 mei en zondag 23 mei de laatste twee duels in de Premier League: thuis tegen Fulham en uit tegen Wolverhampton Wanderers. Het mogelijke zevende duel van deze maand staat op woensdag 26 mei op het programma: de finale van de Europa League. De strijd om het landskampioenschap lijkt beslist, maar in de resterende vier speeldagen kan het nog alle kanten op met de verdeling van de resterende drie Champions League-tickets, twee Europa League-tickets en één Conference League-toegangsbewijs.