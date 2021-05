Frenkie de Jong en Mikky over het leven in Barcelona: ‘Zijn net twee kinderen'

Woensdag, 5 mei 2021 om 19:28 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:43

Voor Frenkie de Jong is zijn vriendin Mikky Kiemeney de rode draad in zijn leven als voetballer van Barcelona. De twee zijn al sinds november 2014 bij elkaar: ze werden samen volwassen en samen zijn ze met elkaar meegegroeid. De middenvelder, die volgende week 24 jaar wordt, kan niet meer zonder Mik. “‘Dankzij Mik voel ik me gelukkig in onze Spaanse thuissituatie. Het maakt eigenlijk niet uit wat we doen, we hebben altijd lol als we samen zijn”, vertelt hij in Linda.meiden.

Kiemeney benadrukt dat de twee, die sinds de zomer van 2019 in Barcelona woonachtig zijn, absoluut geen glamoureus leven leiden. “Terwijl Frenkie traint bij Barcelona, elke dag van negen tot twee, werk ik aan mijn kledinglijn (Mikky Ki, red.) en andere projecten, sport ik en kook alvast onze lunch.” De Jong: “Zelfs toen ik na een Champions League-wedstrijd om half twaalf ’s avonds thuiskwam, had Mik poffertjes met poedersuiker gemaakt en kon ik gelijk aanvallen”, haakt de ex-speler van Willem II en Ajax in.

Het interview van Voetbalzone met Mikky Kiemeney is al ruim 1,2 miljoen keer bekeken

“We doen zo veel mogelijk met z’n tweeën, eigenlijk zijn we net twee kinderen als je ons ziet. We vliegen elkaar om de nek, vinden het gezellig om met Jagger naar het park te gaan”, doelt Kiemeney op hun hond. “Zodra we thuis zijn, schieten we in onze joggingbroek. Sloffen aan. Frenkie doet thuis zijn haar nooit. Overal liggen er voetballen en speeltjes voor de hond, laptops, spelcomputers. ’s Avonds gaan we even de stad in om te eten. Daarna kijken we een serie of speelt Frenkie een potje FIFA. Zo verlopen de meeste dagen.”

De twee kunnen in Barcelona niet onopgemerkt over straat, zo werd al snel duidelijk. “Twee blonde koppies bij het stoplicht. Dan roepen de mensen in de auto’s naast ons vaak: ‘Força Barça!’, doen een duimpje of maken een foto. Iedereen is lief, alsof ze blij zijn dat we er zijn”, benadrukt Kiemeney, die veel contact heeft met Bartina Koeman. De vrouw van Ronald Koeman woonde in de jaren tachtig en negentig ook al in Barcelona toen haar man in het Camp Nou speelde. “Bartina hielp me op weg toen we hier net kwamen wonen.”

“Zij zegt vaak: ‘Geniet volle bak, elke dag. Voor je het weet, ben je zestig en wil je alles opnieuw meemaken’.” De twee weten niet hoe hun leven er over vijf jaar uitziet. “Ons leven kan over een halfjaar al zo anders zijn dat een vijfjaarvisie onhaalbaar is. Als onze familie en vrienden maar gezond blijven, dat is het belangrijkste”, benadrukt Kiemeney. De Jong beaamt: “Er valt met geen zekerheid te zeggen hoe we er over vijf jaar voor staan. Maar waar we ook zijn, we zijn in elk geval samen.”