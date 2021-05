‘Ronald Koeman kreeg daar bij Southampton juist veel kritiek op’

Woensdag, 5 mei 2021 om 18:41 • Jeroen van Poppel

Ronald Koeman verdient de kans op een tweede seizoen bij Barcelona, zo is althans de mening van Oriol Romeu. De 29-jarige middenvelder van Southampton werkte in het seizoen 2015/16 samen met de huidige trainer van Barcelona en bewaart goede herinneringen aan die tijd. "Hij verdient het om verder te gaan bij Barça, ze moeten hem nog een jaar geven", zegt Romeu in de podcast Què t, hi jugues van SER Catalunya.

Romeu werd in 2015 onder het bewind van Koeman naar Southampton gehaald en speelde in zijn eerste seizoen 29 competitiewedstrijden. Daarna scheidden hun wegen, omdat Koeman verkaste naar Everton. Romeu, die nog altijd voor Southampton speelt, vindt dat Koeman het uitstekend doet bij Barcelona. "Koeman verdient krediet voor het winnen van de Copa del Rey. Naast zijn tactische inbreng heeft hij ook eenheid in de spelersgroep gecreëerd."

De middenvelder vergelijkt het beleid van Koeman bij Barcelona met dat destijds bij Southampton. "Bij Barça is het belangrijk om talenten de kans te geven, maar bij Southampton werd Koeman juist bekritiseerd omdat hij de jongere spelers geen speeltijd gaf. Hij gaf toen aan dat hij alleen spelers gebruikte die er klaar voor zijn. Bij Barcelona heeft hij dat soort jonge spelers wél, daarom zijn Pedri, Ilaix Moriba en Ansu Fati doorgebroken."

Romeu komt uit de jeugdopleiding van Barcelona en schopte het tot twee officiële duels in het eerste elftal. De middenvelder speelde in het Camp Nou samen met clublegende Xavi, die Romeu ooit hoopt terug te zien bij de club als hoofdtrainer. "Ik verwacht ook dat hij uiteindelijk bij Barça terechtkomt, maar ik denk niet dat dit het juiste moment is. Ik hoop wel dat hij drie of vier jaar de tijd krijgt om zijn team te bouwen, maar als we het over volgend seizoen hebben, dan kies ik voor Koeman."