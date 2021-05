Ansu Fati wendt zich in poging carrière te redden tot arts van Cristiano Ronaldo

Woensdag, 5 mei 2021 om 18:09 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:11

Ansu Fati ondergaat donderdag voor de vierde keer een operatie aan de meniscus in zijn linkerknie, zo meldt Marca. Dr. José Carlos Noronha, die bekendstaat als een van de beste kniespecialisten ter wereld en als vertrouwde arts van Cristiano Ronaldo, moet de loopbaan van de achttienjarige aanvaller van Barcelona redden.

Maandag schreef AS al over de slepende blessure van Fati. De Spanjaard liep op 7 november 2020 een scheur in zijn meniscus op en is sindsdien drie keer geopereerd, alle keren onder toeziend oog van de Spaanse arts dr. Ramón Cugat. Voor de vierde en risicovolle ingreep wenden Fati en Barcelona zich tot de Portugese chirurg Noronha, die eerder ook Pepe, Radamel Falcao, Hulk, Ángel Di María en Arjen Robben behandelde aan knieproblemen.

De vorige drie operaties aan de linkerknie van Fati waren erop gericht de meniscus te behouden en te herstellen. Met het oog op de wens van de speler om een lange sportcarrière te hebben is dat van groot belang. Als gevolg van de vele complicaties die optraden tijdens de revalidatie wordt echter alsnog overgegaan tot het verwijderen en kunstmatig vervangen van de meniscus. Fati gaat donderdag in Porto onder het mes.

De afgelopen weken richtte Fati zich op een rentree in de voorbereiding van het komend seizoen, maar de vleugelspits kan dat gezien de geplande operatie uit zijn hoofd zetten. Fati hoopte met Spanje naar de Olympische Spelen te kunnen, maar zal dat niet halen. Ingezet wordt op een rentree in de eerste helft van het seizoen 2021/22.