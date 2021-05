Aubameyang: ‘Denk dat het voor mijn familie eng was om mij zo te zien’

Woensdag, 5 mei 2021 om 17:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:36

Bij Arsenal zal donderdagavond alle hoop gevestigd zijn op Pierre-Emerick Aubameyang als de ploeg van manager Mikel Arteta het in de halve finale van de Europa League opneemt tegen Villarreal. Het heenduel in Spanje ging met 2-1 verloren en dus moet er gewonnen worden om een plek in de finale veilig te stellen. Aubameyang kon een week geleden slechts zes minuten aantreden, daar hij nog herstellende was van een malaria-besmetting. Op de website van zijn club blikt hij uitgebreid terug op het moment dat hij besmet raakte en zijn verblijf in het ziekenhuis.

De afwezigheid van Aubameyang tijdens de gewonnen Premier League-wedstrijd tegen Sheffield United (0-3) op 11 april riep al de nodige vragen op in de Engelse media. Op donderdag 15 april werd vervolgens bekend dat de aanvalsleider was opgenomen in het ziekenhuis met malaria. Aubameyang liep de ziekte op tijdens interlandverplichtingen met zijn geboorteland. Gabon speelde eind maart in de kwalificatiecyclus voor de Afrika Cup tegen DR Congo (thuis, 3-0 zege) en Angola (uit, 2-1 nederlaag). Bij de laatste interland maakte Aubameyang geen deel uit van de selectie.

"Om heel eerlijk te zijn voelde ik me vrij normaal", blikt Aubameyang terug op het moment dat hij de ziekte opliep. "Ik voelde me wel een beetje down, maar ik dacht dat dat door de reis kwam. Gabon ligt namelijk niet om de hoek. Ik voelde me vooral een beetje moe, met name tegen Liverpool (0-3 verlies, red.). Ik dacht dat ik last had van de reis. Toen de ziekte opspeelde begon ik mij ineens heel slecht te voelen. Ik denk dat ik nog nooit zo ziek ben geweest in mijn leven. Ik heb drie dagen achter elkaar continu koorts gehad, overdag en 's nachts."

Aubameyang oogde al niet volledig fit sinds de bewuste interlandperiode. Malaria wordt veroorzaakt door parasieten, die het lichaam doorgaans binnenkomen middels een muggenbeet. De ziekte veroorzaakt koorts, hoofdpijn, koude rillingen en spierpijn, voorafgegaan door grieperigheid. Hij deed nog wel een kwartier mee in de kwartfinale van de Europa League tegen Slavia Praag (1-1), maar meldde zich vervolgens in de ziekenboeg. "Zelfs paracetamol had geen effect", gaat de aanvaller verder. "Dus ging ik op advies van de clubarts naar het ziekenhuis, omdat ik naar Afrika was afgereisd. Mijn klachten zouden kunnen duiden op malaria."

Aubameyang verbleef vervolgens drie dagen in het ziekenhuis. "Ik was echt down en ben vier kilo afgevallen, dus ik denk dat het voor mijn familie ook wel een beetje eng was om mij zo te zien. Ik heb een goede behandeling gehad. De artsen hebben goed hun werk gedaan en ik heb geluk gehad dat ik er op het juiste moment bij was. Als je malaria niet snel behandelt, kan het ook heel anders aflopen." Aubameyang maakte vorige week tegen Villarreal zijn rentree bij Arsenal en begon zondag tegen Newcastle United (0-2 winst) weer in de basis. Op aangeven van Gabriel Martinelli zorgde hij na ruim een uur spelen voor de 0-2.