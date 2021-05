Feyenoord en PSV jagen op dezelfde Eredivisie-doelman

Woensdag, 5 mei 2021 om 15:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:14

Martin Fraisl heeft zich in de kijker gespeeld van zowel PSV als Feyenoord, zo weet de Oostenrijkse tak van Spox woensdag te melden. Er zou vanuit Eindhoven en Rotterdam reeds contact zijn geweest met het management van de 27-jarige doelman van ADO Den Haag, zo klinkt het. Fraisl beschikt bij ADO over een aflopend contract en is derhalve transfervrij op te halen na afloop van dit seizoen. De zaakwaarnemer van de ADO-speler bevestigt dat er inderdaad volop interesse is in zijn cliënt.

"Er is door meerdere clubs geïnformeerd en ook PSV is daarbij. Maar een concreet aanbod is er nog niet", verklaart spelersmakelaar Helge Payer woensdag in een korte reactie aan het Eindhovens Dagblad. De regionale krant weet overigens te melden dat naast PSV en Feyenoord ook FC Groningen momenteel in de markt is voor Fraisl.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens bovengenoemd medium ziet Fraisl het niet zitten om zijn verblijf bij ADO een vervolg te geven, mede door het feit dat de club heel dicht bij degradatie uit de Eredivisie is. Met nog drie competitieduels voor de boeg bedraagt de achterstand op de zestiende plaats vijf punten. Een contractvoorstel van de ADO-leiding zou door de sluitpost al van tafel zijn geveegd. Fraisl, sinds januari actief voor de hekkensluiter, wordt door Spox ook in verband gebracht met een aantal niet nader genoemde clubs uit het buitenland.

Feyenoord ziet in Fraisl de ideale opvolger van Nick Marsman. De stand-in van Justin Bijlow vertrekt deze zomer naar Inter Miami FC. PSV wist onlangs Joël Drommel al te strikken voor volgend seizoen, maar desondanks wordt er in Eindhoven dus ook gekeken naar de mogelijkheid om Fraisl aan de selectie toe te voegen. Het is nog niet duidelijk wat de huidige eerste keus Yvon Mvogo gaat doen. De doelman heeft bij PSV een huurcontract tot medio 2022, maar RB Leipzig heeft de mogelijkheid om hem een jaar eerder al terug te halen.

ADO wist Fraisl in de winterstop over te nemen van het Duitse SV Sandhausen. Al in zijn tweede wedstrijd in Den Haag vestigde de Oostenrijker een record. Tegen PSV (2-2) verrichtte hij in totaal twaalf reddingen, een unicum voor een ADO-speler sinds het bijhouden van de statistieken. Fraisl staat inmiddels op twaalf duels namens de laagvlieger uit Den Haag, inclusief de 3-2 zege op Feyenoord van zondag.