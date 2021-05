Maher komt terug op uitspraak over Barcelona: ‘Dat zegt uiteindelijk niks’

Woensdag, 5 mei 2021 om 15:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:16

FC Utrecht wil de samenwerking met Adam Maher graag een vervolg geven, zo geeft de middenvelder woensdag te kennen. Er is reeds contact geweest tussen technisch manager Jordy Zuidam en het management van Maher, die medio 2019 neerstreek in De Galgenwaard. De inmiddels 27-jarige spelmaker beschikt in Utrecht over een verbintenis tot na afloop van het seizoen 2021/22.

"Jordy Zuidam heeft zich gemeld bij mijn zaakwaarnemer en heel veel vertrouwen uitgesproken", zo laat de enthousiaste Maher weten in een reactie aan Voetbal International. Het vertrouwen lijkt wederzijds te zijn, al wil de middenvelder liever niet op de zaken vooruitlopen. "Ik focus me nu eerst op de belangrijkste fase dit seizoen, om via de play-offs Europees voetbal te halen. Zoals ik al zei heb ik het naar mijn zin", aldus Maher, met 53 optredens (7 doelpunten en 10 assists) achter zijn naam voor het elftal van trainer René Hake.

Maher heeft in het verleden meermaals aangegeven rond zijn 27ste in een buitenlandse competitie te willen spelen. Door de gesprekken met Utrecht lijkt die ambitie op de lange baan te worden geschoven. "Toen ik negentien was, zei ik: 'Mijn droomclub is Barcelona.' Dat is het nog altijd. Maar dat zegt uiteindelijk niks. Een voetballoopbaan valt nu eenmaal niet te plannen. Ik heb geleerd naar mijn gevoel te luisteren. Ik heb genoeg kansen gehad om in het buitenland te tekenen, maar als de klik er niet is, dan moet je het niet doen. Als jonge speler moet je dromen, maar de realiteit kan anders zijn."

"Ik ben dan ook helemaal niet bezig met de komende jaren. De focus ligt op dit seizoen. Het allerbelangrijkste, en dat zou voor elke voetballer moeten gelden, is dat je wekelijks kan spelen. Vergeet niet wat je wél hebt. Ik voel me eindelijk weer voetballer. Dat gevoel is het allerbelangrijkste", voegt Maher daaraan toe. De middenvelder speelde in het verleden bij AZ, PSV, Osmanlispor, FC Twente en wederom AZ, voordat hij bijna twee jaar geleden bij Utrecht tekende. De club uit de Domstad wist woensdagochtend te melden dat Quinten Timber na afloop van dit seizoen zal worden overgenomen van Ajax.