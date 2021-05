Ajax wordt niet gelijk deur gewezen: ‘Iedereen mag zich melden voor Ihattaren’

Woensdag, 5 mei 2021 om 14:29 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:38

Het is nog maar de vraag of PSV volgend seizoen kan beschikken over Mohamed Ihattaren, die in Eindhoven vastligt tot medio 2022. Zijn relatie met trainer Roger Schmidt lijkt verre van ideaal te zijn en daarnaast is de clubleiding er nog steeds niet in geslaagd om het contract van de middenvelder te verlengen. Technisch directeur John de Jong wil ondanks de problematische situatie rondom Ihattaren niet spreken van een 'hoofdpijndossier'.

"Nee hoor, zo kijk ik er niet naar. Ik vind het jammer dat het nog niet is gelukt zijn kwaliteiten maximaal te ontwikkelen en te laten renderen", verzucht De Jong in een vraaggesprek met Voetbal International. "Maar ik heb nog steeds de hoop dat we Mo daarbij kunnen helpen. Daar hebben we met z’n allen al heel veel tijd en energie in gestoken en dat blijven we doen." PSV is nog niet succesvol geweest in het openbreken en verlengen van de verbintenis van Ihattaren in Eindhoven. "Nog niet, maar ik sluit niet uit dat het wél gebeurt."

In de optiek van De Jong is de werkrelatie tussen Ihattaren en Schmidt ondanks de incidenten van dit seizoen niet onherstelbaar beschadigd. "Schmidt heeft er alles aan gedaan en meer om Mo duidelijk te maken wat het inhoudt om basisspeler te worden. Het is ook aan de speler zelf om uiteindelijk als prof dát te doen wat daarvoor nodig is. Maar voor zowel de trainer als mij is het boek Ihattaren nog niet dicht", zo benadrukt de hoopvolle De Jong, die Ihattaren ziet als een van de pareltjes uit de opleiding van PSV.

"Mo heeft net als Cody Gakpo en Jordan Teze zo’n mooie groei vanuit de academy doorgemaakt. Dat is wat we willen bij PSV", vervolgt De Jong zijn uitleg. "Soms loop je met je snufferd tegen een muur op en moet je toch doorzetten. Maar wij geven het niet op. Ik wil Mo duidelijk maken dat hij de prachtige carrière die hij in het vooruitzicht heeft, niet moet weggooien. Start als prof bij PSV, groei en maak dan de stap omhoog. Of het heel realistisch is dat hij bij ons blijft, kan ik nu niet zeggen. Het ligt ook aan hem." Mochten de contractonderhandelingen definitief worden gestaakt, dan lijkt een voortijdig vertrek van Ihattaren bij PSV onvermijdelijk. "Die kans is dan groot."

De Jong krijgt van Voetbal International de vraag voorgelegd wat er gebeurt mocht Ajax zich officieel melden bij PSV voor Ihattaren. De technisch directeur zal zijn collega Marc Overmars niet bij voorbaat al 'nee' verkopen. "Iedereen mag zich bij mij melden als het bedrag goed is. Dit is de voetbalwereld, daarin kun je niets uitsluiten", aldus De Jong. Valentijn Driessen meldde onlangs in Veronica Inside dat PSV geen energie meer wil steken in Ihattaren en dat Ajax bij een vertrek van de middenvelder 'zeker zal willen toeslaan'.