Qatarese regering slaat terug: ‘Hun kritiek op het WK is ongepast’

Woensdag, 5 mei 2021 om 13:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:48

De regering in Qatar kan zich niet vinden in de kritiek die is ontstaan over het te organiseren WK en men 'hoopt op meer begrip', zo heeft hoofd voorlichting Thamer Al Thani laten weten tegenover persbureau DPA. Al Thani is van mening dat de buitenwacht verkeerd is geïnformeerd en er daardoor niet op een eerlijke manier is gereageerd. Wel staat hij achter de acties die verschillende landen hebben ondernomen om de mensenrechten onder de aandacht te brengen.

De kritiek laaide op na een publicatie van The Guardian. In totaal stierven volgens de Britse krant minimaal 6.500 arbeidsmigranten uit Sri Lanka, Bangladesh, India, Nepal en Pakistan bij de bouw van de stadions voor het WK 2022 in Qatar. Omdat andere landen die cijfers niet goed bijhouden, ligt het werkelijke aantal slachtoffers zelfs nog hoger. Sinds de berichtgeving over het aantal omgekomen arbeiders is de roep om een boycot groot. Volgens Al Thani ligt het aantal omgekomen arbeidsmigranten niet schrikbarend hoog.

"Ik denk dat het voortkomt uit het feit dat veel mensen niet op de hoogte zijn van de ontwikkelingen die ons land doormaakt", licht Al Thani toe. "Qatar heeft duidelijk progressie gemaakt en zal dat blijven doen." Voetbalbonden van verschillende landen kwamen tijdens de afgelopen WK-kwalificatieduels met een statement richting het WK in Qatar. Zo droegen spelers van onder meer Noorwegen, Nederland en Duitsland speciaal ontworpen t-shirts waarop aandacht werd gevraagd voor de mensenrechten.

Bondscoach Frank de Boer stelde eind maart tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel met Turkije dat het goed zou zijn om wel naar Qatar te gaan, om met de aandacht de situatie te kunnen verbeteren. Al Thani kan zich niet vinden in de verschillende kritieken en heeft een boodschap voor de bonden. "We hopen op meer begrip van voetbalbonden, fans en spelers voor het proces dat Qatar moet doorlopen om bijvoorbeeld de arbeidswetgeving te herzien. Zo'n verandering kost tijd, maar het gaat snel", aldus Al Thani. "We staan achter voetbalbonden en spelers die opkomen voor de mensenrechten. Hun kritiek op het WK in ons land is echter ongepast."