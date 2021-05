‘Dat is niet des PSV’s en zo willen we niet met dit plan omgaan’

Woensdag, 5 mei 2021 om 12:36 • Rian Rosendaal

De kapitaalinjectie van vijftig miljoen euro moet PSV voor volgend seizoen een stuk meer financiële armslag geven. Het betekent echter niet dat de Eindhovense club dit volledige bedrag zal gebruiken op de zomerse transfermarkt. Technisch directeur John de Jong benadrukt aan de andere kant wel dat hij niet eerst een speler hoeft te verkopen, voordat een aanwinst daadwerkelijk kan worden gepresenteerd in het Philips Stadion.

De Jong heeft in de afgelopen tijd meer dan eens te horen gekregen dat hij vanwege de kapitaalinjectie de nodige aankopen naar PSV kan halen. "Maar ik krijg geen vijftig miljoen euro zakgeld, hoor. Ons plan is gemaakt in moeilijke tijden", zo laat de 'td' weten in een uitgebreid interview met Voetbal International. "We hebben ons nadrukkelijk afgevraagd hoe we in coronatijd toch een stap vooruit kunnen zetten. Er komt geld beschikbaar door een combinatie van een partnersfonds en een mogelijke hypotheek op het stadion, dat nu volledig hypotheekvrij is." De Jong heeft in ieder geval veel vertrouwen in de plannen van PSV op financieel gebied. "En het bedrag kan inderdaad oplopen tot ongeveer vijftig miljoen euro."

De Jong weet nog niet welk transferbedrag hij deze zomer krijgt van de PSV-leiding. "De kapitaalinjectie geeft ons wel meer handelingssnelheid dan normaal. Waar we altijd eerst moesten vérkopen voordat ik kon kopen, hoeft dat nu niet meer." Er volgt gelijk een voorbeeld van de nieuwe manier van werken op technisch vlak bij PSV. "We hebben met die gedachte al Joël Drommel kunnen halen. Dat is een goed voorbeeld en een goede investering. We kunnen slagvaardiger zijn dan voorheen."

Of Davy Pröpper het voorbeeld volgt van Drommel en ook bij PSV tekent is nog maar de vraag, zo benadrukt De Jong. "Wellicht, maar het is niet zo dat ik te hoge transferbedragen ga uitgeven voor een speler die al 29 jaar is. Er wordt gesuggereerd dat dit nu wél gaat gebeuren, maar zo zal het niet gaan. Wij kunnen geen tientallen miljoenen betalen voor een speler die daarna geen restwaarde meer heeft. Dat is niet des PSV’s en zo willen we niet met dit plan omgaan", aldus De Jong, die sowieso voetbal aan het middenveld van PSV wil toevoegen deze zomer. "Joey Veerman? Davy Pröpper? Interessante spelers, maar we volgen heel veel interessante spelers, waarbij het prijskaartje dat eraan hangt natuurlijk heel belangrijk is."