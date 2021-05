‘Het was erger geweest als hij voor Juventus of AC Milan had gekozen’

Woensdag, 5 mei 2021 om 12:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:43

Marco Materazzi kijkt uit naar de komst van José Mourinho bij AS Roma. De Portugese oefenmeester tekende dinsdag een contract voor drie seizoenen en wordt daarmee de opvolger van de vertrekkende Paulo Fonseca, die komende zomer de deur van Stadio Olimpico achter zich dicht trekt. Volgens Materazzi, die in het verleden succesvol samenwerkte met Mourinho bij Internazionale, heeft zijn voormalig oefenmeester een verstandig besluit genomen en heeft hij er goed aan gedaan om vooral niet te tekenen bij Juventus of AC Milan.

Dat laatste zou overigens niet erg waarschijnlijk zijn geweest, daar Mourinho tussen 2008 en 2010 aan het roer stond bij aartsrivaal Inter. Mourinho won met Inter de treble door beslag te leggen op de landstitel, de Champions League en de Italiaanse beker. "Ik zou meer verbaasd zijn geweest als hij naar Juventus of Milan was gegaan", ligt Materazzi de keuze van Mourinho voor Roma toe in gesprek met La Gazzetta dello Sport. "Dat zou bij mij veel vragen hebben opgeroepen. Ik denk dat iedereen deze keuze kan begrijpen, gezien het feit dat hij in het verleden bij Inter heeft gewerkt."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Materazzi denkt dat Mourinho de ideale opvolger is van Fonseca als trainer bij Roma. "Ja, omdat hij empathie weet te creëren", aldus de Italiaanse oud-voetballer "Hij heeft een aanstekelijk enthousiasme en een charisma dat volgens mij uniek is, vooral voor degenen die hem kennen. De mensen die hem niet kennen zullen ernaar uitkijken. Dat charisma is ook belangrijk als Roma de transfermarkt op wil om de vier à vijf belangrijke spelers die Roma wil kopen ook daadwerkelijk aan te trekken. Mourinho is echt en klaar om prijzen te winnen. Hij begrijpt van anderen wat ze moeten doen en wat ze in bepaalde gevallen moeten zeggen."

Roma draait een uiterst teleurstellend seizoen. De ploeg staat zevende in de Serie A en moet waarschijnlijk genoegen nemen met een ticket voor de Conference League. Ook Sassuolo maakt nog kans op die zevende plek. Bovendien werd de ploeg in de achtste finales van de Coppa Italia al uitgeschakeld door het laaggeklasseerde Spezia. Wel werd de halve finale van de Europa League bereikt, waarin afgelopen donderdag een pijnlijke 6-2 nederlaag werd geleden in de heenwedstrijd op bezoek bij Manchester United. Donderdag volgt de return in Stadio Olimpico.

"Mourinho zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat alle neuzen weer in dezelfde richting komen te staan", vervolgt Materazzi. "Vooral ook als het gaat om de supporters. Hij weet hoe je met de steun van de fans iets extra's teweeg kunt brengen. Mourinho is gewend om te werken bij clubs die er alles aan doen om te winnen. Dat is bij Roma ook het geval. Kampioen worden met Roma betekent natuurlijk wel iets anders dan wanneer je kampioen wordt met Inter. Objectief gezien is Roma doorgaans geen kanshebber voor de Scudetto. Ik ben heel benieuwd wie ze gaan aantrekken om een gooi te doen naar de titel."