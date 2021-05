Schalke 04 speelt in op vertrek Stevens en haalt Mulder terug

Woensdag, 5 mei 2021 om 11:47 • Rian Rosendaal

Youri Mulder keert terug bij Schalke 04. De oud-aanvaller, tussen 1993 en 2002 als speler actief voor de degradant uit de Bundesliga, treedt toe tot de raad van commissarissen van die Königsblauen. Mulder is de opvolger van Dirk Metz en de analist is unaniem voorgedragen door de overige leden van de rvc van Schalke, zo wordt duidelijk uit de verklaring van de club uit Gelsenkirchen.

"We maken als club een moeilijke tijd door en het is van het grootste belang dat we sportieve competentie toevoegen aan onze rvc", zo laat Metz woensdag weten in een statement op de website van Schalke. "De aanstelling van Youri Mulder is ook een positief signaal naar onze achterban." Dr. Jens Buchta, voorzitter van de rvc van Schalke, is net als Metz zeer opgetogen over de hernieuwde samenwerking met Mulder, in 1997 nog winnaar van de UEFA Cup met de huidige nummer achttien in de Bundesliga.

#S04-Update: Der Aufsichtsrat kooptiert Youri Mulder als neues Mitglied - die Kooptation von Dirk Metz endet. Weitere Infos auf https://t.co/tgdrSrMRHZ ?? — FC Schalke 04 (@s04) May 5, 2021

"Ik ben erg blij dat Youri Mulder heeft ingestemd om na een paar gesprekken de verantwoordelijkheid voor Schalke 04 op zich te nemen als nieuw bestuurslid, zij het op een andere manier dan voorheen", toont Buchta zijn dankbaarheid richting Mulder. "Met de voormalige speler, coach en sportcommentator hebben we ook na het vertrek van Huub Stevens nog steeds een zeer bekwaam iemand met voetbalkennis in huis." Stevens, in totaal in vier periodes als coach verbonden aan Schalke, kondigde in februari zijn vertrek aan bij de degradant. De voormalig coach maakte sinds medio 2018 deel uit van de rvc van Schalke.