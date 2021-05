Duitsland in shock na openbaren racistisch WhatsApp-bericht Lehmann

Woensdag, 5 mei 2021 om 11:03 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:43

Jens Lehmann lijkt zichzelf in een lastig parket te hebben gebracht in Duitsland. De voormalig doelman van Schalke 04, Borussia Dortmund en Arsenal stuurde namelijk een WhatsApp-bericht met de tekst 'quotazwarte' naar collega-analist Dennis Aogo. De oud-speler van onder meer Schalke 04 en Hamburger SV kan niet geloven dat hij dit bericht kreeg opgestuurd van Lehmann. De gewezen keeper heeft inmiddels al contact gehad met Aogo en zijn excuses aangeboden voor het vervelende incident.

Aogo openbaart het opmerkelijke bericht van Lehmann op Instagram Stories. Een screenshot van een gesprek op WhatsApp laat zien wat de oud-doelman dinsdag had opgestuurd. "Is Dennis eigenlijk jullie quotazwarte?", vraagt Lehmann zich af. Achter de tekst staat een emoji van een lachend gezicht. Aogo, als analist verbonden aan Sky, kan niet geloven wat hij las op zijn mobiele telefoon. "WOW, ben je serieus? Dit bericht was waarschijnlijk niet voor mij bedoeld", zo reageert de oud-speler via Instagram, kort nadat hij het Champions League-duel tussen Manchester City en Paris Saint-Germain (2-0) had geanalyseerd in de studio. Het is ook nog niet duidelijk of Lehmann per ongeluk het berichtje naar Aogo heeft gestuurd, al lijkt het daar wel sterk op. Hij wordt op met name de sociale media keihard aangepakt vanwege het curieuze appje.

Het WhatsApp-bericht dat Aogo ontving van Lehmann.

Lehmann is op de hoogte van alle ophef in Duitsland en de voormalig sluitpost heeft inmiddels een reactie gegeven aan BILD. "Ik heb Dennis al gebeld en om vergiffenis gevraagd, mocht het berichtje op hem overkomen als respectloos. Het was helemaal niet zo bedoeld, het had juist een positieve inslag. Dennis is een vakkundige analist bij Sky en hij heeft een sterk karakter. En daarom is het quotum (voor zwarte mensen op televisie, red.) gestegen. Dat wilde ik benadrukken, al kwam het er op een verkeerde manier uit. Het bericht is afkomstig van mijn telefoon, dus neem ik daar ook de volledige verantwoordelijkheid voor. Het was een privébericht." Lehmann laat overigens in het midden voor wie het WhatsAppje eigenlijk was bedoeld.

In einer privaten Nachricht von meinem Handy an Dennis Aogo ist ein Eindruck entstanden für den ich mich im Gespräch mit Dennis entschuldigt habe. Als ehemaliger Nationalspieler ist er sehr fachkundig und hat eine tolle Präsenz und bringt bei Sky Quote. — Jens Lehmann (@jenslehmann) May 5, 2021

Het veelbesproken berichtje heeft gevolgen voor Lehmann, want Hertha BSC neemt per direct afscheid van hem als lid van de raad van toezicht van de club. "Dergelijke uitspraken komen op geen enkele manier overeen met de waarden waar Hertha BSC voor staat en actief ondersteunt. We distantiëren ons van elke vorm van racisme", zo laat de clubleiding van Hertha woensdag weten in een verklaring op Twitter. Lehmann nam in mei 2020 het stokje over van Jürgen Klinsmann en in het afgelopen jaar hield hij zich bij Hertha voornamelijk bezig met voetbaltechnische zaken.