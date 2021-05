Quinten Timber verlaat Ajax voor transfervrije overstap binnen Eredivisie

Woensdag, 5 mei 2021 om 10:05 • Chris Meijer • Laatste update: 10:27

Quinten Timber gaat Ajax aan het einde van het seizoen achter zich laten voor FC Utrecht, zo maken de Domstedelingen via de officiële kanalen bekend. De negentienjarige centrumverdediger, de tweelingbroer van Jurriën Timber, was in Amsterdam in het bezit van een aflopende verbintenis. Ondanks dat Ajax zijn contract graag wilde verlengen, heeft Timber ervoor gekozen om transfervrij de overstap naar FC Utrecht te maken.

De middenvelder, die eveneens als rechtsback uit de voeten kan, tekent in zijn geboortestad een driejarig contract, dat hem tot medio 2024 aan FC Utrecht verbindt. Timber had volgens De Telegraaf eveneens de keuze uit verschillende (buitenlandse clubs), maar kiest met FC Utrecht voor ‘zijn sportieve ontwikkeling én voor een vertrouwde omgeving’. “Ik ben naar mezelf gaan kijken en heb overwogen welke stap ik wil gaan maken”, zegt Timber op de website van FC Utrecht.

“Sportief gezien wil ik een mooie stap maken. FC Utrecht is een fantastische club, met fantastische fans. Ik vind de ambities die ze hebben heel mooi en wil daar graag een bijdrage aan leveren”, gaat hij verder. “Ik ben een middenvelder die veel ballen verovert en ervan houdt om de bal te hebben. Ik ben snel, krachtig, en heb goede voetbalkwaliteiten. En de rest? Dat zie je volgend jaar! Ik hou van deze stad en van deze club. Ik heb er veel zin in. Van kleins af aan kom ik hier al om wedstrijden te kijken met de buren. Nu mag ik hier voetballen: dat is prachtig.”

“Een echte Utrechtse jongen, die altijd de binding met de stad en de club gehouden heeft”, zo licht technisch directeur Jordy Zuidam de komst van Timber toe. “Een Utrechter die hier op de tribune heeft gestaan en eigenlijk nog zijn hele carrière voor zich heeft. Dat hij in deze fase van zijn carrière heel bewust voor ons kiest, met zijn potentie, en geloof heeft in onze plannen: daar zijn we ontzettend blij mee. Hij is een ontzettend talentvolle speler, met drive en iemand die veel energie legt wedstrijden. Het is hartstikke mooi om te zien hoe trots de familie is dat nu de cirkel rond is voor Quinten.”

Timber werd samen met zijn broer Jurriën in 2008 door Feyenoord weggehaald bij DVSU. Na zes jaar in de jeugdopleiding van de Rotterdammers te hebben gespeeld, maakten de tweelingbroers in 2014 de overstap naar Ajax. Waar Jurriën dit seizoen als centrumverdediger annex rechtsback zijn doorbraak in de hoofdmacht van de Amsterdammers beleeft, wachtte Quinten nog op zijn debuut. Hij kwam uiteindelijk wel tot veertig optredens voor Jong Ajax, waarin hij goed was voor drie doelpunten en zeven assists. Na Anastasios Douvikas, die overkomt vna het Griekse Volos, is Timber de tweede aanwinst voor FC Utrecht.