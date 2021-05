RMC Sport onthult beledigingen van Ángel Di María richting Fernandinho

Woensdag, 5 mei 2021 om 09:45 • Laatste update: 10:38

Ángel Di María werd tijdens de return van de halve finale van de Champions League tussen Manchester City en Paris Saint-Germain (2-0) met een rode kaart van het veld gestuurd, omdat de Argentijnse aanvaller op de voet van Fernandinho ging staan. RMC Sport meldt dat de woedende Di María zich na de rode kaart volledig liet gaan richting Fernandinho, die hij meerdere keren zou hebben uitgescholden.

Na afloop van het duel was voor PSG scheidsrechter Björn Kuipers de gebeten hond. De Nederlandse arbiter zou tegen Leandro Paredes ‘fuck off’ hebben gezegd, terwijl de leidsman volgens Marco Verratti ‘fuck you’ zei. RMC Sport meldt echter dat ook Di María in verbaal opzicht over de schreef is gegaan. Met 69 minuten op de klok werd de aanvaller van het veld gestuurd, nadat hij zich liet provoceren door Fernandinho en op de voet van de middenvelder ging staan.

Bekijk hier het akkefietje tussen Fernandinho en Ángel Di Maria

De rode kaart zorgde voor een woedende reactie bij Di María, die Fernandinho te lijf wilde gaan. Volgens de Franse sportzender zou de Argentijn daarbij herhaaldelijk Fernandinho, fils de pute hebben geroepen, een woord dat zich misschien het best laat vertalen door klootzak of zelfs hoerenjong. Het is niet direct duidelijk of Di María Fernandinho in het Frans beledigd heeft, of dat dit in een andere taal was. Het duurde even tot Di María van het veld stapte. Fernandinho besloot het duel uiteindelijk zonder kaarten, iets dat Arsène Wenger en Fabio Capello onbegrijpelijk vinden.

“PSG sloot beide wedstrijden met tien man af. Dus het herhaalt zich. Dat is een belangrijk aspect in topwedstrijden. Aan de andere kant kun je het gedrag van Fernandinho tijdens deze wedstrijd niet goedkeuren. Het is provocerend. Als je Di María van het veld stuurt, moet je Fernandinho ook wegsturen”, aldus Wenger bij beIN Sports. Capello noemt de rode kaart voor Di María bij Sky Italia ‘zwaar gestraft’. “Fernandinho liet zich zo makkelijk vallen, de scheidsrechter had hen allebei een gele kaart moeten geven.”