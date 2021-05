‘Egocentrische’ Neymar gefileerd na ‘grap’: ‘Hij schoffeert zijn teamgenoten’

Woensdag, 5 mei 2021 om 08:53

De Franse pers richt zijn pijlen na de eliminatie van Paris Saint-Germain in de halve finale van de Champions League op Neymar. Manchester City bereikte ten koste van les Parisiens de eindstrijd van het miljardenbal: na de met 1-2 gewonnen heenwedstrijd zegevierden de Engelse woensdagavond met 2-0. France Football noemt Neymar in een vernietigend betoog ‘egocentrisch’ en spreekt van een ‘catastrofaal optreden’.

France Football beoordeelt het optreden van Neymar met een 2, dezelfde beoordeling als Alessandro Florenzi, Abdou Diallo en Mauro Icardi. De beoordeling van de Braziliaanse aanvaller wordt echter toegelicht. “Neymar, is dit een grap?”, vraagt France Football zich af. “Was het écht nodig om de bal iedere keer zes keer aan te raken? Neymar liet tegen Manchester City zijn donkere kant zien. Zoals altijd, wilde hij alles alleen doen. Door de afwezigheid van Kylian Mbappé had hij besloten dat hij de enige was die het lot van de wedstrijd kon veranderen.”

“Hij denkt dat de wereld om hem draait en schoffeert zijn teamgenoten door hen de bal amper te geven”, gaat het Franse medium verder. “Hij verpestte talloze goede ballen van zijn ploeggenoten. Tegen het einde van de wedstrijd gedroeg hij zich egocentrisch, door de tegenstander fysiek pijn te doen. Hij had de technische leider moeten zijn bij PSG, maar hij liet zich weer meeslepen in zijn emoties. Zijn optreden was catastrofaal.”

Le Parisien is nog genadig voor Neymar met een 4, want de krant uit Parijs is met een 2 vooral hard voor Icardi. De Argentijnse spits krijgt van L’Équipe dezelfde beoordeling. De Franse tak van Eurosport geeft Icardi eveneens een 2, terwijl Neymar een 3,5 krijgt. “Door de afwezigheid van Mbappé kreeg hij in zijn hoofd dat hij in zijn eentje het verschil moest maken. Dat was verkeerd. Neymar, niet geholpen door Icardi, bleef volharden in individuele acties en vertraagde daarmee constant het spel van PSG. Neymar kan geweldig zijn, maar ook ontzettend irritant als hij zo speelt als tegen Manchester City.”

Volgens Le Figaro was het optreden van Neymar ‘niet voldoende: een 3,5. Bij So Foot krijgt hij een 2,5 - nog genadig vergeleken met de 1 die Icardi ontvangt - terwijl Foot Mercato een 3,5 uitdeelt. “Misschien hebben de geruchten over zijn toekomst en een terugkeer naar Barcelona invloed gehad. Hij was in ieder geval geen schim van zichzelf. Zijn acties eindigden vrijwel altijd met balverlies. Zijn lichaamstaal met een zekere nonchalance was vervelend en verontrustend.”

Fabio Capello constateert bij Sky Italia dat Neymar ‘te veel nutteloze dribbels inzette en te veel praatte’, waardoor hij niet beslissend kon zijn in de ogen van de Italiaanse oefenmeester in ruste. Ook Jérôme Rothen is bij RMC Sport hard in zijn oordeel over Neymar. “Een goede speler is degene die passes verzint die anderen niet kunnen lezen. De Bruyne-stijl. Maar bij Neymar weet je dat hij gaat proberen twee of drie jongens voorbij te spelen. Soms lukt dat, soms verliest hij de bal. En het probleem is dat hij boos wordt als hij de bal verliest.”

“Dan raakt hij gefrustreerd, speelt hij zichzelf uit de wedstrijd en wil hij alleen nog zijn tegenstanders belachelijk maken met panna's”, gaat de oud-middenvelder van onder meer AS Monaco en PSG verder. “Dit is je ster met wie je vier jaar wil verlengen. Je zal tegen hem moeten zeggen: ‘Wil je bij ons blijven? Dan moet je meer leveren en de spelers om je heen in de schijnwerpers zetten’. Gaat hem dat lukken? Ik denk het niet. Het kwaad zit heel diep en de leiders zullen hem altijd volgen. Het is een herhaling van zetten en dat is geen goed teken voor PSG.”