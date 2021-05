Ten Hag en Overmars eensgezind over ‘cruciale speler’ bij Ajax voor de titel

Woensdag, 5 mei 2021 om 08:15 • Laatste update: 08:23

Erik ten Hag en Marc Overmars zijn eensgezind over het belang van Sébastien Haller voor Ajax. De trainer van de Amsterdammers noemt de spits in een interview met Voetbal International de missing link, terwijl Overmars zijn komst tegenover De Telegraaf als ‘cruciaal’ bestempelt. Haller werd in januari voor 22,5 miljoen euro overgenomen van West Ham United, maar kon de laatste weken ook geregeld op kritiek rekenen.

“Dat was heel belangrijk, want met hem gingen we makkelijker voetballen”, zegt Ten Hag over de komst van Haller naar Ajax. De oefenmeester kent de ‘kritische geluiden’. “Maar op Ajax is altijd kritiek en op de spits van Ajax helemaal. Hij was toch wel een missing link. Met Haller beschikken we over een extra aanspeelpunt voor de lange bal, we hebben body in de zestien. In het drukzetten heb je iemand die dat beheerst. Hij beheerst sowieso heel veel facetten en heeft rendement. Elf goals en zeven assists is ook een goede score.”

“Zijn komst is voor de landstitel cruciaal geweest. Met zijn goals, winnende treffers, assists en zijn aanwezigheid als persoon beleefden we een superstart. Een kleine voorsprong op PSV werd in januari een grote. Het beste van Haller moet nog komen. Hij kan beter en gaat beter worden”, vertelt Overmars. De directeur voetbalzaken van Ajax benadrukt dat het eigenlijk zijn bedoeling was om te verlengen met Brian Brobbey, die aan het einde van het seizoen transfervrij gaat vertrekken naar RB Leipzig.

Overmars is naar eigen zeggen twee jaar bezig geweest om Brobbey langer aan Ajax te binden, omdat in hem een potentiële eerste spits werd gezien. “Aanvankelijk hield het conditioneel niet over, is Erik ten Hag met hem aan de slag gegaan en pakte hij het op. Eigenlijk was dat het ideaalplaatje. Toch waren we genoodzaakt in de winter uit voorzorg Sébastien Haller te halen. De spitspositie was te mager bezet om het seizoen af te maken. En we wilden voor het nieuwe seizoen niet met de rug tegen de muur worden gezet op de spelersmarkt. We konden niet langer wachten.”