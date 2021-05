Engelse pers strooit met negens bij City na ‘een van de beste compilaties ooit’

Woensdag, 5 mei 2021 om 07:55 • Chris Meijer

Na de halve finale van de Champions League tussen Manchester City en Paris Saint-Germain (2-0) klinken er uitermate lovende geluiden over Rúben Dias. Een compilatie van het optreden van de Portugees wordt op social media gebombardeerd tot ‘een van de beste compilaties die je ooit zult zien van een centrumverdediger’. Dias reageert zelf na afloop in een interview met CBS Sports tamelijk bescheiden.

In de heenwedstrijd van het tweeluik in Parijs, waar Manchester City met 1-2 won, blokte Dias maar liefst drie van de totaal veertien schoten van PSG. Een week later slaagden les Parisiens er helemaal niet in om op doel te schieten. Transferexpert Fabrizio Romano schrijft op Twitter dat manager Josep Guardiola Dias afgelopen zomer beschouwde als de ‘perfecte centrumverdediger’, waardoor besloten werd om 54 miljoen euro én Nicolás Otamendi neer te leggen om hem weg te halen bij Benfica.

Ruben Dias est le meilleur défenseur du monde. pic.twitter.com/2GFOW78Thh — Blue Moon (@FRBlueMoon) May 4, 2021

Ook in de Engelse pers wordt het spel van Dias tegen PSG alom geroemd. The Guardian deelt een 9 uit: “Hij blokkeerde ballen voor de lol.” De Manchester Evening News komt tot dezelfde beoordeling. “Een absolute strijder en een leider van de verdediging. Hij blokkeerde enkele schoten op excellente wijze en dwong Icardi uit de wedstrijd. Het leek wel alsof hij een magneet voor de bal had”, schrijft de krant uit Manchester. Ook de London Evening Standard komt tot een 9: “An absolute rock at the back. Dit is het verschil tussen een team dat de Champions League-finale haalt en eentje die afvalt.”

Ook The Independent komt tot een 9 en roemt het leiderschap van Dias. Zijn leiderschap kan ook op lovende kritieken van de Daily Telegraph rekenen, dat hem met een 8 beoordeelt. “Hij vormt een uitstekend duo met John Stones”, schrijft de krant. Ploeggenoot Riyad Mahrez roemde na afloop eveneens de ‘solide verdediging’ en voerde dat aan als de reden dat ten koste van PSG de Champions League-finale gehaald is.

“Als het moeilijk wordt, schakelen we een tandje bij”, zegt Dias zelf na afloop. “In het voetbal kan alles snel veranderen, zeker tegen een goede ploeg als PSG. Dus daar moet je klaar voor zijn. Je hebt karakter in ons team gezien, vooral toen we in Parijs met een achterstand de rust in gingen. We kwamen terug op het veld en bogen de wedstrijd om. Dat is tekenend voor ons team. Het tweeluik met Borussia Dortmund was ook lastig.”

“Zo is het al sinds het begin van het seizoen. Als je Premier League, FA Cup, EFL Cup en Champions League speelt, is dat nu eenmaal lastig. Mensen kunnen op die manier het best zien hoe hard we werken”, gaat de 23-jarige centrumverdediger verder. “Het helpt als je spelers als Kevin De Bruyne, Phil Foden, Fernandinho, Bernardo Silva en Ilkay Gündogan hebt. Gabriel Jesus, zelfs de spelers die er niet in kwamen: dát maakt ons zo sterk. We hebben kwaliteiten in het veld én op de bank.”