Pochettino zinspeelt op UEFA-onderzoek; Wenger uit kritiek richting Kuipers

Woensdag, 5 mei 2021 om 07:12 • Chris Meijer • Laatste update: 08:02

Björn Kuipers was dinsdagavond de gebeten hond bij Paris Saint-Germain na de uitschakeling in de halve finale van de Champions League door Manchester City. Ander Herrera zei na afloop dat de Nederlandse arbiter Leandro Paredes had uitgescholden, terwijl Marco Verratti zelf zegt te zijn beledigd. Leonardo, technisch directeur van PSG, noemt de beledigingen van Kuipers ‘zo duidelijk dat hij er verder niet op ingaat’, terwijl trainer Mauricio Pochettino zinspeelt op een UEFA-onderzoek

“Wij hebben het over de beledigingen van de scheidsrechter gehad. Het is zo duidelijk dat ik er verder niet op inga. Het is heel jammer. Ik denk dat er veel situaties waren die hij niet goed heeft aangepakt”, zegt Leonardo in gesprek met RMC Sport. Kuipers stuurde Ángel Di María met een rode kaart van het veld. Volgens Herrera zei Kuipers tegen Paredes ‘fuck off’, terwijl de leidsman tegen Verratti ‘fuck you’ zou hebben gezegd.

Bekijk hier het akkefietje tussen Fernandinho en Ángel Di Maria

Trainer Mauricio Pochettino hield zich na afloop enigszins op de vlakte. “Dit is wat de spelers zeggen dat er gebeurd is op het veld en als dat zo is, moet de UEFA misschien een onderzoek starten. Daarmee kunnen we het resultaat niet veranderen. We moeten ons focussen op de toekomst, het team voorbereiden om de laatste wedstrijden van het seizoen te verbeteren. De manier hoe we de twee wedstrijden tegen Manchester City hebben gedomineerd, geeft hoop richting de toekomst. Natuurlijk zijn de supporters teleurgesteld, dat geldt ook voor ons. Maar we hebben alles gegeven en ik ben daarom heel trots op de spelers.”

Zijn collega Josep Guardiola wordt na afloop gevraagd of PSG het hoofd verloor in de slotfase. “Het zijn echte winnaars, vorig jaar haalden ze de finale en normaal gesproken worden ze ieder jaar kampioen. Ze hebben tot het einde gevochten. Marco Verratti is een goed voorbeeld, maar ook Paredes en Neymar. We hebben goed moeten verdedigen en daardoor staan we nu in de finale van de Champions League”, stelt Guardiola. Riyad Mahrez zegt daarentegen dat PSG wél het hoofd verloor. "Ze begonnen te schoppen en na de rode kaart was het voor ons gemakkelijker."

Als het echter aan Arsène Wenger lag, was Manchester City de wedstrijd eveneens met tien man geëindigd. “PSG sloot beide wedstrijden met tien man af. Dus het herhaalt zich. Dat is een belangrijk aspect in topwedstrijden”, zo analyseert Wenger bij beIN Sports. In de heenwedstrijd ontving Idrissa Gueye een rode kaart. “Aan de andere kant kun je het gedrag van Fernandinho tijdens deze wedstrijd niet goedkeuren. Het is provocerend. Als je Di María van het veld stuurt, moet je Fernandinho ook wegsturen.”