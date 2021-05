Bekijk hier hoe Manchester City twee keer geschiedenis schreef in Europa

Woensdag, 5 mei 2021 om 00:23 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:23

Manchester City plaatste zich dinsdagavond ten koste van Paris Saint-Germain voor de finale van de Champions League. Na een 1-2 zege in Parijs volgde in eigen huis een 2-0 zege en dat betekende alweer de zevende Europese zege op rij van het team van Josep Guardiola: een Engels record in de Europa Cup/Champions League. Dat was niet het enige record voor the Citizens: het is voor het eerst in de geschiedenis dat een Engelse club in één Europa Cup/Champions League-seizoen elf wedstrijden wint. Op 29 mei in Istanbul kan zege nummer twaalf volgen.

Guardiola staat eindelijk weer in een Champions League-finale. Hij won zijn eerste twee finales, met Barcelona in 2008/09 en 2010/11, en werd sindsdien liefst viermaal in de halve finales van het toernooi geëlimineerd. Het verschil van liefst tien jaar tussen twee finales is overigens geen trainersrecord. Louis van Gaal (1996-2010, Ajax en Bayern München) en Jupp Heynckes (1998-2012, Real Madrid en Bayern) zijn al jaren gedeeld koploper op dat gebied. Udo Lattek overkwam hetzelfde als Guardiola tussen 1977 en 1987.

Bekijk de samenvatting van Manchester City - Paris Saint-Germain (2-0)

Manchester City is alweer de negende verschillende club uit Engeland in de finale van de Europa Cup/Champions League; minimaal drie clubs meer dan welk land dan ook (Duitsland en Italië, zes clubs). Riyad Mahrez is pas de tweede speler ooit die in beide halve finales van de Champions League voor een Engelse club scoort, na Sadio Mané voor Liverpool in 2017/18. Phil Foden is op zijn beurt na dinsdag de enige speler van Manchester City met dubbele cijfers qua doelpunten (veertien) en assists (tien) dit seizoen.