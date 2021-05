Manchester City bereikt CL-finale; Kuipers strooit met geel en rood

Dinsdag, 4 mei 2021 om 22:53 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:10

Manchester City heeft zich dinsdagavond voor het eerst in de geschiedenis voor de finale van de Champions League geplaatst. Het team van manager Josep Guardiola was zes dagen na de 1-2 zege in Parijs opnieuw te sterk voor Paris Saint-Germain, de verliezend finalist van vorig seizoen: 2-0. Nog nooit boekte een Engelse club zeven overwinningen op rij in de Europa Cup/Champions League-geschiedenis. Manchester City, dat bijna twee weken terug de League Cup won en op het punt staat om de landstitel te winnen, staat op 29 mei in de finale in Istanbul tegenover Chelsea of Real Madrid.

De schrik bij de thuisploeg zat er goed in toen scheidsrechter Björn Kuipers na zeven minuten spelen naar de stip wees na een vermeende handsbal van Oleksandr Zinchenko. VAR Pol van Boekel wees zijn landgenoot er echter op dat de bal op de schouder van de Oekraïner was terechtgekomen. Drie minuten later sloeg Manchester City zelf toe. Het begon allemaal bij een schitterende lange bal van doelman Ederson richting Zinchenko, die het leer bij Kevin De Bruyne bezorgde. Het afgeslagen schot van de Belg kwam met wat geluk aan de rechterkant van het strafschopgebied voor de voeten van Riyad Mahrez, die de bal vervolgens door de benen van keeper Keylor Navas mikte: 1-0.

Bekijk hier de 1-0 van Riyad Mahrez

Manchester City speelde een uitstekende eerste helft: in defensief opzicht maakte het team van Guardiola een solide indruk en op de counter oogde men gevaarlijk. Toch kwam de thuisploeg ook enkele keren goed weg. Een kopbal van Marquinhos na een voorzet van Ángel Di Maria eindigde op de lat en twee minuten later kreeg de Argentijn ook niet bal in het doel toen Bernardo Silva niet stond op te letten. Tot meer was PSG echter niet in staat. Het was veelzeggend dat Mauro Icardi in de eerste helft niet verder kwam dan slechts dertien balcontacten, maar toch verscheen ook hij na rust weer binnen de lijnen. De niet okselfrisse Kylian Mbappé ging wél met voetbalschoenen in plaats van sneakers op de bank zitten.

Het team van Mauricio Pochettino moest tweemaal scoren om in ieder geval een verlenging in het Etihad Stadium af te dwingen, maar echt dreigend waren de Parijzenaars niet of nauwelijks. De soms wanhopige pogingen van PSG werden veelal geblokt door Rúben Dias of John Stones, terwijl Navas aan de andere kant van het veld in actie moest komen op een schot van Phil Foden. Pochettino greep na iets meer dan een uur spelen in en haalde zowel Icardi als Ander Herrera naar de kant, ten faveure van Moise Kean en Julian Draxler. De 2-0, amper een minuut later na een sublieme tegenaanval, kwam dan ook op een bijzonder slecht moment voor de bezoekers. Na een combinatie met De Bruyne zette Foden vanaf links laag voor en Mahrez schoot de bal bij de tweede paal hoog achter Navas.

Bekijk hier de 2-0 van Riyad Mahrez

PSG had zodoende drie doelpunten nodig om de finale te bereiken, maar een rode kaart voor de verhitte Di María maakt een definitief einde aan de illusies van de bezoekers. De Argentijn kreeg het aan de zijlijn aan de stok met de uitlokkende Fernandinho en deelde een ferme trap uit voordat hij ingooide. Kuipers kon niet anders dan een rode kaart tonen. In een niet altijd even vriendelijke slotfase was Manchester City nog dicht bij een derde doelpunt. Foden mikte op de buitenkant van de paal en daarna stuitte hij ook nog op Navas. Kuipers trok naast een rode kaart ook nog zes gele kaarten, waarvan vier voor PSG.

Bekijk hier het akkefietje tussen Fernandinho en Ángel Di Maria