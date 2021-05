Paris Saint-Germain mist Mbappé; Bakker verliest basisplaats

Dinsdag, 4 mei 2021 om 19:43 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:50

De opstellingen van Manchester City en Paris Saint-Germain voor het onderlinge Champions League-duel van dinsdagavond zijn bekend. Kylian Mbappé blijkt door een bovenbeenblessure niet fit genoeg om te spelen, terwijl Mitchel Bakker zijn basisplek kwijt is bij PSG. De grootmacht uit de Ligue 1 staat voor een zware opgave, wil men zich kwalificeren voor de finale van de Champions League. Zes dagen geleden voor de ploeg van trainer Mauricio Pochettino thuis met 1-2 van Manchester City. De return begint dinsdag om 21.00 uur.

Maandag verschenen op sociale media beelden van de aankomst van PSG bij luchthaven Paris-Le Bourget, voor de vlucht naar Manchester. Mbappé hinkte zichtbaar tijdens het lopen. Hij behoorde zaterdag al niet tot de selectie voor de competitiewedstrijd tegen RC Lens (2-1), trainde maandag individueel, was een twijfelgeval voor het weerzien met Manchester City en blijkt nu niet fit genoeg voor een basisplek. Hij zit wel op de bank. De afwezigheid van Mbappé is een hard gelag: de spits maakte dit seizoen liefst 37 doelpunten in 43 officiële duels. Zijn positie wordt ingenomen door Mauro Icardi.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vorige week kreeg Bakker verrassenderwijs de voorkeur boven Abdou Diallo als linksback. De vleugelverdediger kende met name in de tweede helft moeite met zijn directe tegenstander Riyad Mahrez en werd op het veld meerdere keren verbaal aangepakt door Neymar, die niet blij was met balverlies of verkeerde passes van zijn ploeggenoot. Pochettino heeft ervoor gekozen om Bakker weer op de bank te zetten, waardoor Diallo zijn basisplek terug heeft. PSG moet het verder stellen zonder Idrissa Gueye, die vorige week een rode kaart kreeg; hij wordt vervangen door Ander Herrera.

Bij Manchester City zit Nathan Aké op de bank. De Nederlander deed zaterdag nog negentig minuten mee tegen Crystal Palace en vormde een centraal verdedigingsduo met Aymeric Laporte. Vorige week in Parijs bestond het centrale duo uit Rúben Dias en John Stones en Josep Guardiola grijpt terug naar die combinatie. Links achterin raakt Joao Cancelo zijn plek kwijt aan Oleksandr Zinchenko. Op het middenveld speelt Fernandinho op de plek van Rodri; de voorhoede kent geen wijzigingen.

Opstelling Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho, Gündogan; Mahrez, Foden, Bernardo Silva

Opstelling Paris Saint-Germain: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Ander Herrera, Paredes, Verratti; Di Maria, Icardi, Neymar