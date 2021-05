Recordhouder van Eredivisie-duels voor Heracles Almelo stopt als voetballer

Dinsdag, 4 mei 2021 om 18:43 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:51

Tim Breukers hangt zijn voetbalschoenen aan de wilgen. De 33-jarige verdediger van Heracles Almelo is bezig aan zijn laatste weken als profvoetballer, zo maakt zijn club dinsdagavond bekend. Breukers is met 272 optredens de speler met het grootste aantal optredens in de Eredivisie voor de club uit Almelo.

Vorige maand werd duidelijk dat Heracles langer door wilde met Breukers, maar de clubicoon heeft zelf besloten zijn carrière te beëindigen. "Die keuze was niet eenvoudig. Maar na meerdere gesprekken en slapeloze nachten heb ik in overleg met de clubleiding toch besloten te stoppen. Daarbij heb ik alles tegen elkaar afgewogen, ook de fysieke ongemakken die vaker opspelen. Ik had nog een jaar door kunnen gaan, maar daar stond ik niet voor de volle honderd procent achter", legt Breukers uit.

"Dan kan ik het tegenover de club en supporters niet maken om toch door te gaan, zo zit ik niet in elkaar. Daarom heb ik dit besluit genomen, hoe moeilijk dat ook was", geeft hij aan. De rechtsback kwam dit seizoen 24 keer in actie voor Heracles in de Eredivisie. Hij werd vorige maand uit de basis verdrongen door de 21-jarige Noah Fadiga. "Ik heb bij deze club een prachtige tijd gehad", geeft hij aan. "En met trots kan ik straks terugkijken op een mooie carrière. Maar voordat het einde definitief daar is, wil ik met de ploeg het seizoen goed afsluiten."

Breukers maakte in 2007 de overstap van Quick '20 naar Heracles. Hij debuteerde op 2 december 2007 in een uitwedstrijd tegen Feyenoord en vertrok in 2012 naar streekgenoot FC Twente. Breukers werd de vierde speler die van Heracles naar Twente ging, maar een doorbraak bleef uit. Hij speelde slechts 23 duels in de Eredivisie voor de club, werd in de tweede seizoenshelft van 2014/15 verhuurd aan Heracles en keerde daarna definitief terug in Almelo. Technisch directeur Tim Gilissen vertelt dat Breukers na het seizoen 'binnen de organisatie' van Heracles aan de slag gaat.