De Ligt: ‘Soms denk ik dat mensen niet goed beseffen dat hij pas 21 jaar is’

Dinsdag, 4 mei 2021 om 18:30 • Dominic Mostert

Matthijs de Ligt neemt het op voor Perr Schuurs. In de eerste helft van het seizoen had Schuurs een vaste basisplek bij Ajax en nam hij de oude positie van De Ligt in. Het leidde ertoe dat hij door de buitenwereld regelmatig met zijn illustere voorganger werd vergeleken. Op dit moment kan Schuurs niet tippen aan het niveau dat De Ligt haalde in dienst van Ajax, maar in een interview met Voetbal International spreekt de mandekker van Juventus het vertrouwen uit in zijn collega.

In de nieuwste editie van het weekblad, die in het teken staat van het kampioenschap van Ajax, wordt De Ligt gevraagd naar zijn mening over de spelers die op zijn positie spelen in de ploeg van Erik ten Hag. "In het begin van het seizoen vond ik Perr Schuurs het heel goed doen", geeft hij aan. "Hij ontwikkelde zich sterk, en dat vond ik mooi om te zien. Er wordt nog weleens kritisch naar hem gekeken, bij een speler van Ajax is dat vaak het geval, maar soms denk ik dat mensen niet goed beseffen dat hij nog altijd pas 21 jaar is. En dat er gewoon nog heel veel groei in zit."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Schuurs speelde dit seizoen 38 officiële wedstrijden voor Ajax. Hij kwam in alle groepswedstrijden in de Champions League in actie en wisselde goede optredens af met mindere. "Natuurlijk maakte hij weleens een foutje, maar in de wedstrijden deed hij ook heel veel echt goed. Naar mijn mening wordt hij soms te veel onder een vergrootglas gelegd, maar ik heb nog veel vertrouwen in hem", benadrukt De Ligt. "Jurriën Timber en Schuurs doen het gewoon allebei goed. Het zijn jonge jongens, die de kans krijgen, dat past ook bij Ajax."

Timber kreeg in de tweede seizoenshelft de voorkeur boven Schuurs. De negentienjarige jeugdexponent had een basisplaats in de laatste twintig duels van Ajax, afgezien van drie wedstrijden die hij miste door het oplopen van het coronavirus. "Hij is een typische Ajax-speler. Technisch heel vaardig, wendbaar, snel, kan ook goed in de duels spelen ondanks zijn geringe lengte", somt De Ligt op over de 1 meter 79 lange stopper. "Ik denk dat hij er ook steeds stond op de momenten dat hij er moest staan. Hij is aan de bal een revelatie en heeft grote stappen gezet."