Ridgeciano Haps hakt met keuze knoop door over interlandloopbaan

Dinsdag, 4 mei 2021 om 17:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:42

Ridgeciano Haps gaat zijn interlands voortaan voor Suriname spelen, zo meldt de Surinaamse voetbalbond dinsdag op Twitter. De vleugelverdediger van Feyenoord beschikt over een dubbele nationaliteit en speelde tot dusver alleen één wedstrijd voor Nederland Onder-20. Haps volgt met zijn keuze het voorbeeld van Mitchell Te Vrede, die maandag al bekendmaakte zijn interlands voor Suriname te willen spelen. Te Vrede staat momenteel onder contract bij Al-Fateh in Saudi-Arabië.

"We zijn verheugd met het feit dat Ridgeciano Haps en Mitchell Te Vrede zijn toegevoegd aan de selectie", schrijft de Surinaamse bond. Haps geldt dit seizoen niet meer als vaste waarde bij Feyenoord, waar hij in de pikorde voorbij is gestreefd door Tyrell Malacia. Het is een luxepositie voor trainer Dick Advocaat, die beide verdedigers onlangs nog betitelde als potentiële spelers voor het Nederlands elftal. "En dat meen ik ook", aldus de oefenmeester van Feyenoord. "Alleen doet Malacia het uitstekend als linksback op dit moment. Maar wat ik eerder gezegd heb, als ik bij een andere club zou zitten, zou ik Haps altijd halen voor het geld waar je hem waarschijnlijk voor kunt ophalen. Hij is een uitstekende linksback."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De selectie van Suriname begint met de komst van Haps en Te Vrede steeds meer vorm te krijgen op weg naar het WK en herbergt intussen verschillende voormalig Eredivisie-spelers. Zo maken onder andere Florian Jozefzoon, Kelvin Leerdam, Ramon Leeuwin, Warner Hahn, Ryan Donk en Diego Biseswar onderdeel uit van de selectie van bondscoach Dean Gorré. Suriname kent een goede start in de WK-kwalificatiereeks en wist de eerste twee duels vrij eenvoudig te winnen van de Kaaimaneilanden (3-0) en Aruba (0-6). In juni wachten de volgende twee wedstrijden op weg naar de eindronde in Qatar.

Na twee duels gaat Canada aan kop in de groep, gevolgd door Suriname. Op 8 juni treffen beide landen elkaar in een onderling duel. De groepswinnaars plaatsen zich voor de volgende ronde, waarin wordt gespeeld tegen een van de andere vijf groepswinnaars. Als ook deze ronde wordt overleefd, dan volgt een finaleronde. Hierin wachten duels met toplanden zoals Costa Rica, Mexico en de Verenigde Staten. De beste drie landen plaatsen zich direct voor het WK, de nummer vier komt in de play-offs terecht.