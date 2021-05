Seizoen voor Aliou Balde nu al afgelopen bij Feyenoord

Dinsdag, 4 mei 2021 om 17:20 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:36

Aliou Balde komt dit seizoen niet meer in actie, meldt Feyenoord dinsdag in een verklaring op de website. De vleugelaanvaller uit Senegal moet een knieoperatie ondergaan en de verwachting is dat hij daarna enkele maanden moet revalideren. Balde sloot in de winterstop aan bij de selectie van trainer Dick Advocaat. De pas achttienjarige buitenspeler kwam tot dusver driemaal in actie voor Feyenoord sinds zijn entree in De Kuip in januari.

De tienvoudig jeugdinternational van Senegal kreeg van Advocaat speeltijd in de wedstrijden van Feyenoord tegen FC Emmen (negen minuten), Fortuna Sittard (twintig minuten) en Vitesse (elf minuten). Afgelopen zondag ontbrak Balde al in de wedstrijdselectie voor de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag (3-2 nederlaag) en twee dagen later blijkt dat een operatieve ingreep overmijdelijk is geworden. Hierdoor komt het seizoen van de jonge aanvaller nu al ten einde. Feyenoord komt in deze jaargang nog driemaal in actie in de Eredivisie.

EInd maart bleek uit tests nog dat Balde momenteel de snelste speler is in de Feyenoord-selectie. "We hebben vorige week een snelheidstest gedaan hier en ik was de snelste", zei de aanvaller enkele weken geleden in gesprek met Feyenoord TV. "Ik hou van snelle spelers als Kylian Mbappé. Zelfs de andere spelers bij Feyenoord zeggen: 'Wat ben je snel!' Maar dan zeg ik: 'Ik ben niet snel. Kijk maar eens naar Sadio Mané. Als je met hem speelt, zal je zeggen dat ik nog langzaam ben.'"

Balde toonde zich ook trots op zijn overgang naar Feyenoord van enkele maanden geleden. "Ik ben de enige die vanuit Senegal naar Nederland is gekomen om hier te voetballen. Ik ben heel blij en trots, want het is het werk dat zich heeft uitbetaald. Ik heb me opgewerkt tot de speler die ik nu ben. En nu ben ik hier en ik ga niet opgeven. Ik moet hard werken voor het team." Daarbij heeft Balde geen ruimte voor excuses. "Het is niets voor mij om me als een nieuwkomertje aan te stellen. Het is normaal om het hier koud te vinden, want ik kom uit Afrika. Ik voel de kou niet, want ik kom hier om iets te doen en iets waar te maken. Ook al is het koud, ik moet hard werken."