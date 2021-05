Milan van Ewijk bezorgt ADO financiële injectie met binnenlandse transfer

Dinsdag, 4 mei 2021 om 16:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:56

SC Heerenveen heeft zich definitief versterkt met Milan van Ewijk, zo verzekert De Telegraaf dinsdagmiddag. De vleugelverdediger van ADO Den Haag werd al enige tijd gevolgd door de Friese club en tekent, als alle laatste details zijn afgerond, een contract voor vier jaar. Heerenveen betaalt ADO een transfersom van een half miljoen euro. Bovendien heeft de Haagse club een doorverkooppercentage weten te bedingen bij de contractonderhandelingen.

De transfer van Van Ewijk raakte in een stroomversnelling doordat ADO te kampen heeft met acute geldproblemen. De hekkensluiter van de Eredivisie moet alle zeilen bijzetten om de eindjes aan elkaar te knopen en was zodoende snel gebaat bij een financiële injectie. Naast het transferbedrag van een half miljoen euro kan ADO in de toekomst wellicht profiteren van een eventuele vervolgtransfer, daar de club een doorverkooppercentage heeft laten opnemen in het contract. Van Ewijk werd in de zomer van 2019 naar ADO gehaald en verkaste een half jaar later op huurbasis naar SC Cambuur.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In een uitgebreid interview met Voetbalzone vertelde Van Ewijk onlangs dat hij de subtop van de Eredivisie als een voorbeeld van ‘een mooie opstap’ zag om zichzelf verder te ontwikkelen. “Nederland is toch een vertrouwde omgeving voor mij. Daarom wil ik het liefste hier leren om op mezelf te wonen in plaats van in het buitenland waar ik helemaal niemand ken. Ik wil stapsgewijs doorgroeien als speler en als persoon. In vergelijking met vorig jaar ben ik veel volwassener geworden in mijn spel. Vooral op verdedigend vlak, maar ik heb nog steeds veel te leren”, legde hij uit.

ADO-uitblinker heeft clubs voor het uitkiezen: ‘Liefst blijf ik in Nederland’

Voetbalzone sprak begin maart uitgebreid met Milan van Ewijk, die dit seizoen zijn doorbraak kent bij ADO Den Haag. Lees artikel

Van Ewijk speelde als geboren Amsterdammer zes jaar lang in de jeugdopleiding van Feyenoord, maar viel in de ‘bovenbouw’ af. Hij week uit naar de amateurs, dwong vervolgens een contract af bij ADO en behoort in het Cars Jeans Stadion wekelijks tot de uitblinkers. De verdediger moet zijn ploeg in de laatste wedstrijden van het seizoen zien te behoeden voor degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie. ADO staat, met nog drie speelronden te gaan, onderaan in de Eredivisie met zes punten achterstand op Willem II, dat virtueel veilig is als nummer vijftien.