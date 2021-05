TOTO's tips: Verdien enorm met goal van Ziyech in Champions League-finale

Vrijdag, 28 mei 2021 om 18:47 • Stefan Coerts • Laatste update: 18:58

Het clubseizoen 2020/21 komt zaterdagavond ten einde met de ‘all-English’ Champions League-finale tussen Manchester City en Chelsea. De kampioen en de nummer vier van het afgelopen Premier League-seizoen nemen het in Porto tegen elkaar op in het Estádio do Dragão. Op voorhand is de kampioen uit Manchester misschien licht favoriet, maar de Londenaren hebben afgelopen seizoen onder leiding van Thomas Tuchel meerdere keren laten zien niet onder te doen voor de voetbalmachine van Josep Guardiola. We blikken samen met TOTO vooruit op de Champions League-finale!

Manchester City was afgelopen seizoen in de Premier League een klasse apart. Met twaalf punten voorsprong op nummer twee Manchester United en liefst negentien punten meer dan nummer vier Chelsea, werd de concurrentie op grote achterstand gezet. Echter, sinds Tuchel eind januari het stokje overnam van Frank Lampard is alles anders. Vanaf dat moment heeft Chelsea slechts zeven verliespunten minder dan City en belangrijker nog: er werd tweemaal van the Citizens gewonnen. In april was Chelsea in de halve finale van de FA Cup op eigen veld met 1-0 te sterk door een doelpunt van Hakim Ziyech en begin deze maand werd er in Manchester met 1-2 gewonnen. De laatste langere zegereeks van Chelsea tegen City dateert van 2005-2009, toen Chelsea acht keer op rij won van Manchester City.

In de laatste twee onderlinge duels was Chelsea dus de sterkste, maar in de Champions League is Manchester City dit seizoen ongenaakbaar. Alleen FC Porto wist in de groepsfase een puntje van City af te snoepen (0-0), maar toen was de ploeg van Guardiola al zeker van de volgende ronde. Alle elf andere wedstrijden werden gewonnen. Alleen Bayern München scoorde vaker dan Manchester City (27 goals om 25) en geen ploeg kreeg minder tegentreffers dan City (vier, net als Chelsea). Als Manchester City zaterdag weer wint, evenaart de club het record van twaalf Champions League-overwinningen in één seizoen. Real Madrid zette dat record neer in 2001/02, maar in die campagne speelden de Spanjaarden liefst zeventien wedstrijden.

Een laatste wedstrijd van het seizoen betekent vaak ook het afscheid van een of enkele spelers. De Champions League-finale van 2020/21 is dan ook de laatste mogelijkheid voor Sergio Agüero om in actie te komen voor Manchester City. De Argentijn is de man van die ene goal die het blauwe gedeelte van Manchester in 2012 de eerste landstitel bezorgde in 44 jaar, de all-time topscorer van Manchester City en dus een absolute clublegende. Agüero nam afgelopen zondag afscheid van de Premier League met 2 doelpunten in een invalbeurt van 25 minuten. De sleet lijkt er dus nog zeker niet op te zitten bij de 32-jarige. Met Chelsea ontmoet Agüero de ploeg waartegen hij dertien keer trefzeker was als City-speler, alleen tegen Newcastle United scoorde hij vaker. Hij zal zaterdag graag afscheid nemen van zijn club met een doelpunt en de eerste Champions League-titel in de clubhistorie.

