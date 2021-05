TOTO's tips: Schiet Cavani Manchester United naar de Europa League-zege?

Dinsdag, 25 mei 2021 om 21:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 19:23

Na twintig dagen zonder Europees voetbal volgt een week waarin de Europa League én Champions League-finale worden gespeeld. Villarreal en Manchester United spelen woensdagavond de Europa League-finale: een affiche tussen een groentje en een veelvraat qua gespeelde Europese finales. De onderlinge ontmoetingen uit het verleden bieden weinig hoop op spektakel. Beide ploegen namen het vier keer eerder tegen elkaar op en nog nooit werd er gescoord. Deze wedstrijden waren allemaal in Champions League-verband, tussen 2005/06 en 2008/09. Met de gedachte dat het alleen maar spectaculairder kan worden, blikken wij samen met TOTO vooruit op Villarreal – Manchester United.

Villarreal treedt woensdag voor het eerst aan in een finale van een Europees hoofdtoernooi, de elfde Spaanse ploeg met deze prestatie. Op het finaleticket viel weinig af te dingen, gezien de Europese campagne van de manschappen van trainer Unai Emery. Er werden namelijk twaalf zeges geboekt, waaronder een reglementaire 3-0 overwinning op FK Qarabag, daarnaast speelde de ploeg slechts twee keer gelijk. Villarreal kan na Tottenham Hotspur (1971/72), Borussia Mönchengladbach (1978/79), IFK Göteborg (1981/82 en 1986/87), Ajax (1991/92) en Chelsea (2018/19) de zevende ploeg worden die ongeslagen de UEFA Cup/Europa League wint. Met ervaringsdeskundige Emery aan het roer is Villarreal dan ook zeker niet kansloos. De Spaanse oefenmeester won het tweede clubtoernooi van Europa al drie keer (in 2014, 2015 en 2016 met Sevilla) en kan de eerste trainer ooit worden die vier keer beslag legt op de UEFA Cup/Europa League (Giovanni Trapattoni ook drie keer).

Waar het voor Villarreal een primeur is, gaat Manchester United al op voor de achtste Europese finale. Liverpool (veertien keer) is de enige Engelse club die hierin vaker acte de présence gaf. The Red Devils waren behoorlijk succesvol in de voorgaande zeven finales. Slechts na twee van deze duels mocht Manchester United de trofee niet omhoogtillen: zowel in 2009 als 2011 ging het onderuit tegen Barcelona in de Champions League-eindstrijd. De laatste Europese finale van United was de 2-0 overwinning op Ajax in het Europa League-seizoen 2016/17. Hoofdtrainer Ole Gunnar Solskjaer gaat na het winnen van de Noorse beker in 2013 met Molde FK op voor zijn tweede finale als oefenmeester en kan de eerste Noorse coach ooit worden die een Europees hoofdtoernooi wint.

Bij Manchester United draait veel om spelmaker Bruno Fernandes. Naast de Portugees is het oudgediende Edinson Cavani die zich laat gelden bij de Engelse ploeg. Vooral in de Europa League laat hij zien nog lang niet versleten te zijn. Met 5 doelpunten en 2 assists in 247 speelminuten was de 34-jarige Uruguayaan gemiddeld iedere 35 minuten betrokken bij een goal. Dat is het beste gemiddelde van alle spelers die deze jaargang minstens 200 minuten in actie kwamen in het toernooi. Daarnaast kan Cavani de derde speler van 34 jaar of ouder worden met een doelpunt namens een Engelse club in een Europese finale. De 36-jarige Gary McAllister (met Liverpool tegen Alavés in de UEFA Cup in 2001) en de destijds 34-jarige Didier Drogba (met Chelsea tegen Bayern München in de Champions League in 2012) gingen hem voor.

